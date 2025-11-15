Sinner-de Minaur alle ATP Finals, risultato in diretta: in palio la finale contro Alcaraz o Auger-Aliassime

Jannik Sinner e Alex De Minaur hanno un bel rapporto lontano dal campo, fatto di stima reciproca, allenamenti condivisi e grande rispetto. Quando si entra in campo lì Sinner diventa l’incubo sportivo dell’australiano. In dodici confronti diretti, De Minaur non è mai riuscito a strappare una vittoria. Una serie così lunga da trasformare Jannik nella sua vera e propria bestia nera. Nel 2025 la tendenza non è cambiata: i tre precedenti stagionali hanno sempre avuto lo stesso esito. Sinner si è imposto agli Australian Open, ha replicato a Pechino e ha completato la tripletta a Vienna. Qui però Jannik ha ammesso che l'australiano ha trovato il modo di rendergli la vita molto difficile in campo.