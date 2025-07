Paula Badosa cambia partner per gli US Open dopo la rottura del fidanzamento con Tsitsipas

Agli US Open hanno avuto una grande idea: rivoluzionare il format del torneo di doppio misto. La rivoluzione non è piaciuta a chi il misto lo gioca abitualmente e con quei premi ci vive, ma l'hype per il misto di New York è altissima. Se ne parla tanto, anche per motivi extra tennistici, come nel caso della partnership tra Alcaraz e Raducanu, che ha smentito però ogni tipo di possibile coinvolgimento sentimentale. Sinner ci sarà, così come Errani e Vavassori campioni in carica. Giocherà pure Paula Badosa, che però ha cambiato partner. Nel torneo era entrata in tandem con Tsitsipas, ma i due dopo aver chiuso il loro rapporto d'amore hanno sciolto anche la coppia di misto.

Paula Badosa rompe con Tsitsipas: giocherà con Jack Draper agli US Open

Il format degli US Open, come detto, è stato rivoluzionato. Sarà una sorta di ricca esibizione dove lo show prenderà il sopravvento, con in palio un milione di dollari per chi vincerà. Solo sedici coppie, scelte e formate dagli organizzatori che hanno scelto il meglio del meglio, tagliando fuori i doppisti canonici – eccetto i campioni 2024 (Errani/Vavassori). Nell'elenco delle coppie, venuto fuori a metà giugno, c'erano pure Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, due stelle del tennis.

Che avrebbero dovuto ripetere sul campo quello che facevano, e cioè essere una coppia. Ma l'amore è svanito. I due si sono separati. E allora che fare con il misto di Flushing Meadows? Badosa ci sarà, Tsitsipas invece no. La spagnola farà coppia con Jack Draper, numero 5 ATP, che inizialmente era stato abbinato alla cinese Zhang, che però a causa di un infortunio al gomito deve rinunciare. E così nasce, solo sul campo, una nuova coppia quella formata da Badosa e Draper.

Le 14 coppie ufficiali del torneo di doppio misto degli US Open: Sinner in coppia con Navarro

C'è davvero il meglio del meglio. Jannik Sinner, numero 1 ATP, farà coppia con Emma Navarro. I due ne hanno parlato già della loro partnership, l'americana anche simpaticamente. In campo pure Carlos Alcaraz, numero 2, che giocherà con un'altra Emma, cioè Raducanu. Ci saranno pure Zverev in coppia con Bencic. Mentre Anisimova, finalista a Wimbledon, sarà in campo al fianco di Rune. Fritz e Rybakina, che formeranno un doppio di grande eleganza, e Novak Djokovic con Danilovic. Invitata pure Venus Williams, che a 45 anni è tornata a giocare. Venus in tandem con il connazionale Opelka.

Le altre coppie: Pegula/Paul, Swiatek/Ruud, Errani/Vavassori, Townsend/Shelton, Andreeva/Medvedev e ovviamente Badosa/Draper. Altre due coppie saranno aggiunte. Osaka e Kyrgios erano nell'elenco iniziale, ma all'appello ora manca pure la numero 1 WTA Sabalenka, così come la numero 2 Coco Gauff. Nell'elenco degli esclusi, al momento, pure Paolini e Musetti.