Emma Navarro stuzzica Sinner: “Ho visto Wimbledon e sono un po’ preoccupata. Devi lavorare per me”

Emma Navarro e Jannik Sinner giocheranno assieme il torneo di doppio misto degli US Open, che da quest'anno saranno uno spettacolo puro. La tennista americana, nella top ten WTA, e il campione di Wimbledon formeranno una coppia inedita e potrebbero sfidare pure Alcaraz e Raducanu. Navarro, in un video postato sui profili, ha scherzato con Jannik e gli ha chiesto di allenarsi di più e meglio per essere più performante a rete, dove in prevalenza si gioca il doppio.

"Spero riuscirai a migliorare a rete"

Sinner farà coppia con l'americana nel misto degli US Open, che sarà formato da una serie di coppie d'elite. Una coppia che attirerà con certezza l'attenzione degli appassionati. Emma Navarro ha rivolto un messaggio al numero 1 del tennis maschile. Prima i complimenti per il successo a Wimbledon: "Ho visto molte delle tue partite, ho visto la finale e hai giocato un ottimo tennis, complimenti".

Poi ha dato un consiglio all'altoatesino che sa di simpatica tirata di orecchie: "Ma mi sto un po' preoccupando perché non ho visto molto gioco a rete. Hai fatto un tweener che è stato molto bello da vedere, ma non penso conti. Avrò bisogno che ti alleni un po' a rete sui campi di doppio nel prossimo mese, così spero che riuscirai a migliorare a rete. Io mi sto allenando molto in doppio tutti i giorni, ho bisogno che alzi un po' il tuo livello di gioco anche tu. Mettiamoci al lavoro".

Navarro e Sinner in coppia agli US Open

Gli US Open hanno deciso di rivoluzionare il torneo di doppio misto e hanno deciso di far giocare il torneo in due giorni la settimana precedente del torneo maschile e di quello femminile. La coppia formata da Sinner e Navarro è stata una di quelle che ha creato più discussioni. Jannik commentando il tandem ha detto di averla incontrata solo una volta, mentre sempre da Wimbledon l'americana ha scherzato parlando della coppia con l'italiano. Bisognerà aspettare la seconda metà di agosto per vedere Sinner e Navarro giocare insieme nel torneo di doppio degli US Open.