Carlos Alcaraz salta Cincinnati: perché ora Sinner arriva agli US Open in una posizione diversa

Lo spagnolo ha annunciato il forfait per il Masters 1000, Sinner arriva in Ohio con un piano preciso verso gli US Open che l’anno scorso perse proprio contro Carlos.

L'ultimo Masters 1000 prima degli US Open avrebbe dovuto riportare finalmente in campo Carlos Alcaraz. Il rientro dello spagnolo è il più atteso dopo l'infortunio al polso che lo ha costretto a uscire di scena per buona parte della stagione. Invece arriva un nuovo rinvio: l'iberico ha deciso di saltare anche Cincinnati, prolungando uno stop che dura ormai da quasi quattro mesi. E allungando ombre anche sulla possibilità che non ce la faccia nemmeno per l'ultimo Slam della stagione in America. Dall'altra parte della rete c'è invece Jannik Sinner che, reduce dal successo di Wimbledon, ha programmato con precisione la tournée americana, ha scelto di non partecipare a Montreal per presentarsi nelle migliori condizioni proprio in Ohio (d0ve l'anno scorso si ritirò in finale proprio contro il murciano per problemi fisici) e rifinire la preparazione verso New York. Non è soltanto una diversa gestione del calendario: è la fotografia di due percorsi che, a poche settimane dallo Slam, stanno andando in direzioni opposte.

Perché il forfait di Alcaraz cambia gli equilibri prima degli US Open

Il forfait di Alcaraz a Cincinnati porta con sé un paio di domande sulle sue condizioni: ce la farà a essere pronto per Flushing Meadows e, soprattutto, in che condizioni vi arriverà? Il torneo in Ohio doveva essere il test decisivo per capire come realmente sta considerato che non gioca una partita ufficiale da aprile. Il Masters 1000 americano rappresentava il passaggio naturale per ritrovare il ritmo partita dopo mesi lontano dalle competizioni ufficiali e verificare la risposta del fisico in vista degli US Open. Il numero 2 al mondo e il suo staff, invece, hanno preferito non forzare i tempi. Una decisione prudente e comprensibile dal punto di vista medico ma che cambia le prospettive dal punto di vista sportivo: sia perché perderà i punti conquistati un anno fa (ma questo è un danno collaterale calcolato) sia perché il trofeo americano, dove le sollecitazioni in campo sono elevate e rese più ostiche dal clima torrido (si gioca al meglio di 3 set su 5), potrebbe mettere duramente alla prova l'iberico.

Per un tennista di vertice gli allenamenti, anche quelli più intensi, non possono sostituire il ritmo della competizione. Servono match veri per ritrovare automatismi, gestione della pressione e continuità. È per questa ragione che la risposta ai questi iniziali è solo nelle incognite sul livello con cui si presenterà a New York.

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Sinner ha scelto una strada diversa: arrivare "fresco" quando conta davvero

Se Alcaraz sta rincorrendo il recupero, Sinner ha costruito la tournée americana seguendo una logica completamente diversa. L'alto-atesino ha rinunciato al Masters 1000 di Montreal (non senza polemiche), una decisione programmata insieme al proprio team per gestire il carico di lavoro dopo una stagione intensa e completare i controlli fisici previsti. L'obiettivo non era accumulare partite, ma arrivare nelle migliori condizioni possibili al momento chiave della stagione. Per questo Cincinnati diventa uno passaggio strategico del suo percorso su lungo periodo. Scottato da quanto accaduto al Roland Garros, a cui è arrivato provato (anche) per gli impegni precedenti, l'italiano ha calibrato meglio la sua agenda agonistica facendo scelte che sono risultate impopolari ma funzionali alle sue necessità. Non un semplice torneo di preparazione, ma il banco di prova ideale per ritrovare il ritmo agonistico prima di difendere le proprie ambizioni agli US Open.

La differenza oggi è soprattutto mentale: l'uno prepara il ritorno, l'altro rifinisce la stagione

La distanza attuale tra Sinner e Alcaraz è soprattutto psicologica al momento e di approccio ai match. Vi arrivano con animo differente: il numero uno al mondo può concentrare tutte le energie per il più classico colpo di coda della stagione. Vincere gli US Open gli permetterebbe di riprendersi quel titolo strappatogli un anno fa proprio dallo spagnolo. Carlos, invece, adesso deve fare i conti con altre priorità: capire quando il fisico sarà finalmente pronto per sostenere l'intensità di uno Slam dopo aver ripreso confidenza con la racchetta solo a giugno scorso.

Negli ultimi giorni lo spagnolo ha mostrato sui social sessioni di allenamento sempre più impegnative, comprese esercitazioni di vision training (ha destato curiosità un occhio bendato), segno che il lavoro sul campo procede senza intoppi. La prova del campo dirà veramente a che punto è quanto a condizione.

Lo scenario che si prefigura verso gli US Open

Il Masters 1000 di Cincinnati dirà molto sul finale di stagione. Per Sinner è una tappa intermedia con riflettori puntati sugli US Open: arriverà negli Stati Uniti con un percorso costruito per trovare continuità proprio nelle settimane decisive, mentre Alcaraz dovrà presentarsi direttamente allo Slam senza alcun test probante in un torneo del massimo livello. Ha un talento che può aiutarlo, certo, a ribaltare le situazioni anche più difficili. Un vecchio adagio recita: vincere aiuta a vincere… non c'è tonico migliore per un tennista come lui che sta ancora cercando il momento giusto per tornare davvero.