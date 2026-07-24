Jannik Sinner si ritira dal torneo di Montreal: il numero uno rinuncia a fare il pieno dei Masters 1000

Gli organizzatori dell’Open del Canada hanno comunicato ufficialmente che Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Montreal. Il numero uno al mondo rinuncia dunque a completare il filotto mai riuscito a nessuno dei nove Masters 1000 nello stesso anno.

Se n'era abbondantemente parlato, adesso è ufficiale: gli organizzatori dell'ATP 1000 di Montreal, l'Open del Canada, hanno comunicato che Jannik Sinner – che era nella lista degli iscritti, avendo posticipato la decisione se partecipare o meno dopo il trionfo a Wimbledon – si è ritirato dal torneo, che partirà il prossimo 2 agosto. Assieme a lui anche Novak Djokovic ha dato forfait. Alexander Zvevev sarà dunque la testa di serie numero uno a Montreal, con Felix Auger-Aliassime numero due dall'altra parte del tabellone.

Sinner dà forfait a Montreal: non potrà completare il pieno dei nove Masters 1000

Sinner rinuncia così all'impresa – mai riuscita a nessuno – di vincere tutti e nove i tornei Masters 1000 nello stesso anno solare. Il suo rientro a questo punto avverrà al successivo appuntamento del circuito 1000, ovvero a Cincinnati, che inizia il 13 agosto.

Il 24enne altoatesino è stato finora protagonista di una prima metà di stagione stellare, a parte il ‘buco nero' del crollo fisico che lo ha costretto al ritiro contro Cerundolo negli ottavi del Roland Garros.

Jannik Sinner col trofeo della vittoria a Wimbledon: ha bissato il successo dello scorso anno

Oltre alla vittoria a Wimbledon, seconda di fila e quinto Slam messo in bacheca, Sinner – dopo la semifinale di inizio anno nell'Australian Open (sconfitta con Djokovic) e l'inattesa battuta d'arresto nei quarti di Doha contro Mensik – ha inanellato un filotto strepitoso vincendo cinque 1000 di seguito, ovvero tutti quelli in calendario: Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma.

Perché Jannik si è ritirato dal torneo di Montreal: l'obiettivo è lo US Open

Jannik e il suo team ci hanno pensato bene e sono arrivati alla conclusione che preparare al meglio lo US Open, che inizierà il 30 agosto e che è l'obiettivo cerchiato in rosso nella seconda parte del 2026, non era compatibile con la partecipazione sia a Montreal che a Cincinnati.

Dovendo sacrificare uno dei due, Sinner ha preferito il più vicino, in modo da avere un rientro in azione più diluito nel tempo dopo le vacanze godute assieme alla fidanzata Laila, il ritorno a casa dalla sua famiglia e gli impegni di sponsorizzazione sulla nave da crociera su cui si è imbarcato oggi. Jannik resterà a bordo della Explora III della compagnia MSC – anche per una cena di beneficienza per la sua fondazione – fino a domani.