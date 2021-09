La pioggia in 5 giri stravolge il Gp di Russia, solo un pilota mantiene la stessa posizione Il Gran Premio di Russia, in cui Lewis Hamilton ha vinto il 100° Gp della sua carriera, ha avuto un finale caotico. Gli ultimi cinque giri sono stati condizionati dalla pioggia e hanno stravolto in modo quasi totale la classifica. Solo un pilota in quel caos ha mantenuto la posizione che aveva quando è arrivata la pioggia, Yuki Tsunoda dell’Alpha Tauri.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale di Formula 1 2021 è davvero bello, lo era stato in realtà anche quello del 2020, tante gare belle, ma con un dominatore netto. Quest'anno è diverso. C'è lotta serrata per il titolo tra Hamilton e Verstappen, senza esclusione di colpi, ma c'è spazio anche per vincitori a sorpresa come Ocon o Ricciardo. Gli ultimi cinque giri del Gran Premio di Russia sono stati incredibili. Letteralmente è successo di tutto. La pioggia ha scompaginato i piani di tutti i piloti e di tutte le scuderie e in quei giri solo un pilota è riuscito a confermare la propria posizione.

Non è stato semplice seguire la gara in diretta per gli appassionati né tantomeno per la regia internazionale che doveva vedere cosa succede al vertice con Hamilton all'inseguimento di Norris, ma cosa succedeva alle loro spalle con duelli d'altri tempi con grande protagonista Alonso, ma anche Charles Leclerc. La pioggia battente e le differenti strategie hanno provocato il caos, Lando Norris ha sbagliato a non rientrare ha perso il successo, ma anche il podio e ha chiuso solo al settimo posto. Hamilton invece ha seguito le direttive del box e ha conquistato il 100° successo in Formula 1, che lo riporta anche al comando del campionato. Sul podio però è salito pure Verstappen che in un paio di giri è passato da un anonimo settimo posto e a un lusinghiero secondo posto, raggiunto così quasi d'incanto.

Max sfrutta l'errore di Leclerc e i pit stop di Alonso e Perez, ha passato Sainz e Ricciardo, fermatisi nel suo stesso momento, e poi ha avuto facilmente la meglio su Lando Norris. Alle spalle dei due contendenti per il titolo è accaduto di tutto con Sainz che è artigliato il podio, il terzo con la Ferrari, Ricciardo sale al quarto posto, mentre Bottas passa dal 15° al 5° posto. E in zona punti ci finisce anche Kimi Raikkonen.

Cinque giri che sono già parte della storia della Formula 1. Praticamente è cambiato tutto, con beffa enorme, oltre che per Norris, pure per l'Aston Martin che aveva avuto sempre un pilota nella top ten, ma poi ha chiuso a secco. L'unico pilota che in quel caos ha mantenuto la posizione che aveva quando è arrivato l'acquazzone è stato Yuki Tsunoda, il giapponese non ha vissuto un bel weekend, l'Alpha Tauri è mancata ancora sul più bello, e lui ha mantenuto la 17esima piazza. Giovinazzi lo ha superato sotto il bagnato, ma Latifi è si ritirato e così in quel finale assurdo Tsunoda ha mantenuto il 17° posto, ed è stato l'unico a non risentire, nel bene o nel male, del caos di Sochi.