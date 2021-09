Alonso regala spettacolo con 4 straordinari sorpassi: “É stato molto divertente” Fernando Alonso ha dovuto accontentarsi del sesto posto nel Gran Premio di Russia, lo spagnolo era riuscito ad issarsi fino al terzo posto. Il podio lo ha sognato, ma poi la pioggia ha scombinato i piani di tutti i team. Alonso era riuscito a scalare la classifica a suon di sorpassi. In un finale strepitoso ha superato in ordine Verstappen, Ricciardo, Sainz e Perez.

A cura di Alessio Morra

L'incredibile finale del Gran Premio di Russia, che ha stravolto in modo totale la gara in appena cinque giri, e il 100° successo in Formula 1 di Lewis Hamilton hanno concentrato tutta l'attenzione degli appassionati. Ma anche la rimonta di Verstappen, il podio di Sainz e il vigoroso no al pit stop di Lando Norris si sono presi una fetta di storia della gara di Sochi. Inoltre a pieno titolo va iscritto nei momenti top dell'ottava edizione della gara russa anche l'incredibile serie di sorpassi di Fernando Alonso, che prima di chiudere la gara al sesto posto ha realizzato quattro sorpassi da favola, e ha mostrato, ancora una volta, tutto il suo talento.

Grande difensore e grande attaccante

Lo stesso Alonso ha postato un video dei suoi sorpassi, uno dietro l'altro, avvenuti nell'arco di un paio di giri. Lo spagnolo, che ha compiuto 40 anni lo scorso luglio, è in assoluto uno dei piloti più talentuosi della storia. Il primo agosto in occasione del Gran Premio d'Ungheria mostrò la sua grande abilità in fase difensiva rendendo difficilissima la vita a uno come Lewis Hamilton. Mentre a Sochi il due volte campione del mondo è andato ai box dopo tutti gli altri big e con le gomme fresche sperava di tornare sul podio. L'obiettivo sembra materializzarsi, ma poi sfuma.

Poker di sorpassi strepitoso

Il terzo posto parziale lo ottiene in modo fenomenale. Alonso nell'arco di pochissimi giri supera prima Max Verstappen, che quasi non oppone resistenza, poi un osso duro come Daniel Ricciardo, che è sempre ostico da sfidare anche per il suo modo di difendersi, perché il simpatico pilota australiano fa le cosiddette ‘onde', infine duello rusticano con Sergio Perez, vinto da Alonso. Lo spagnolo sale al 3° posto, è sul podio, lo vede, poi tarda nel pit e scivola in classifica. Deve accontentarsi del sesto posto nel Gp di Russia Alonso, che incamera ancora tanti punti nella classifica piloti, e soprattutto si prende tantissimi applausi per una serie di sorpassi memorabili.