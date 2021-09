A Sochi succede di tutto, Hamilton trionfa sotto la pioggia! Verstappen è secondo, Sainz terzo Lewis Hamilton a Sochi ha vinto la 100a gara della sua carriera. Un successo conquistato in un incredibile finale in cui Lando Norris ha gettato al vento il successo. Secondo posto per Max Verstappen che era partito ultimo. Sul podio c’è anche Carlos Sainz, che porta la Ferrari sul podio. Quarto Ricciardo, quinto Bottas. Fuori dalla zona punti Leclerc.

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton in Russia ha vinto il 100° Gp della sua carriera. E lo ha vinto in modo incredibile, in un finale a dir poco condizionato dalla pioggia. Norris ha deciso di non fermarsi e ha chiuso al settimo posto. Grande rimonta per Max Verstappen, che ha sfruttato il caos ed è salito fino al secondo posto. Terzo Sainz, una Ferrari è sul podio.

Un Gran Premio bellissimo. Probabilmente il più bello mai disputato in Russia. Una gara disordinata. Al via Norris sente l'inesperienza concede la scia a Sainz che si infila e passa al comando, Hamilton invece resta imbottigliato e perde qualche posizione. Nelle retrovie Verstappen guadagna qualcosa, mentre Leclerc è fenomenale, sette posti guadagnati al via. Una partenza da urlo. Sainz per una decina di giri fa il ritmo, tiene a bada Norris, più distanti Russell, Stroll e Ricciardo che tappano le ali a Hamilton. Verstappen e Leclerc pian piano iniziano la loro rimonta, Max infila agevolmente Bottas che aveva cambiato la power unit ed era partito dal fondo, il piano della Mercedes di stoppare l'olandese svanisce malamente.

Le gomme abbandonano Sainz, che prova a resistere ma non riesce a tenere dietro di sé Norris, che va al comando e torna a sognare in grande. Russell e Stroll vanno ai box, perdono posizioni, Hamilton resta sempre negli scarichi di Ricciardo. La classifica si rivoluziona giro dopo giro, mentre Verstappen passa Leclerc e sale fino al sesto posto, alle spalle di Alonso.

La McLaren chiama ai box Ricciardo, Hamilton resta in pista qualche giro in più per guadagnare la posizione sull'australiano. Dopo il pit Lewis è scatenato e supera Stroll, Gasly e Sainz. Hamilton si mette a caccia di Norris, mentre Alonso dopo la sosta ai box riesce a infilare Verstappen. Leclerc invece non è fortunato, la Ferrari lo danneggia nel pit stop, ma il monegasco ha carattere e ritorna velocemente nella top ten.

Mentre Hamilton continua a tampinare Norris, a 9 giri dal termine inizia a piovigginare. Leclerc con una splendida manovra invece infila Stroll e prova a superare pure Verstappen, mentre l'altra Red Bull, quella di Perez, guadagna il quarto posto su Ricciardo. La pioggia aumenta, gli spettatori si coprono, mentre piloti e strateghi piovono a capire cosa fare. E la pioggia diventa copiosa. Perez soffia il podio a SAinz, mentre Norris e Hamilton vanno piano, ma non si fermano. Il finale è caotico. Pian piano si fermano tutti, ma non Norris.

Leclerc continua la rimonta, supera anche Sainz e Verstappen e lotta per il podio con Sergio Perez e Alonso. Gli ultimi minuti sono memorabili. Hamilton alla fine ai box ci va e beffa Norris, che invece aveva detto di no e ha pagato amaramente. Leclerc sbaglia perde il podio ed esce dalla zona punti. E l'errore di Norris avvantaggia Verstappen che addirittura sale al secondo posto. Terzo posto per Carlos Sainz.