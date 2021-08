Ocon vince in Ungheria il 1° Gp della sua carriera, sul podio Vettel e Hamilton Pazzo GP all’Hungaroring. Esteban Ocon vince il GP Ungheria e ottiene il primo successo della carriera in Formula 1. Ocon è stato perfetto e ha preceduto Vettel e Hamilton, che con una rimonta incredibile è sul podio. Quarto Sainz. Decimo Verstappen. Ritirati Bottas, Leclerc, Norris e Sergio Perez.

A cura di Alessio Morra

Incredibile all'Hungaroring. Esteban Ocon ha vinto il Gran Premio di Ungheria. Il francese ha vinto la prima gara della sua carriera e l'ha fatta in una gara ricca di colpi di scena. Secondo Vettel, terzo Hamilton che torna leader del Mondiale. Quarto Sainz, decimo Verstappen. Ritirati Leclerc, Bottas, Perez, Norris e Stroll.

Due incidenti nel primo giro, Leclerc furioso

Difficilissimo riassumere quello che è successo all'Hungaroring. Al via, con il bagnato, Hamilton e Verstappen partono bene, Bottas no, frena in ritardo e colpisce Norris che carambola su Verstappen, l'olandese colpisce a sua volta Perez. Molti piloti cercano di evitare il peggio, pure Leclerc che però viene messo fuori causa da una manovra a dir poco azzardata di Stroll. Fuori al 1° giro Leclerc, furioso dopo la gara: "Questa è stata una gara di bowling di m***a", Stroll, Bottas, Perez e Norris. Verstappen ha danni alla vettura, la bandiera rossa lo aiuta. Gara sospesa.

Hamilton al via, tutti gli altri invece vanno ai box

Quando si riparte c'è il sole, ma hanno tutti le gomme da bagnato. Hamilton si presenta in griglia per ripartire, gli altri sono tutti ai box. Lewis parte da solo, una cosa mai vista. Il giro successivo l'inglese va ai box e quando torna in pista è ultimo. Ocon e Vettel si mettono al primo e al secondo posto e sanno già in quel momento che si giocano un successo che sarebbe incredibile.

Leggi anche Formula 1 2021, gli orari TV su TV8 e Sky del GP Ungheria

La rimonta di Hamilton

Dietro c'è bagarre. Hamilton fatica a superare gli avversari e vai ai box per la seconda volta, Verstappen prova a proteggersi dall'undercut, ma non ci riesce. Inizia così una grande rimonta. Hamilton macina giri record su giri record e si riaffaccia nelle prime posizioni. Mentre Sainz si issa fino al terzo posto con Ocon e Vettel che si giocano la vittoria. Hamilton si ferma per la terza volta, vola, aggancia Fernando Alonso e lo bracca, danno vita a un duello strepitoso, attacco contro difesa, alla fine passa il campione del mondo. Poi Lewis velocemente supera Sainz ed è terzo, sa di non poter prendere i primi due, ma ci prova.

E il primo successo di Ocon in F1

Ocon riesce a vincere, non sbaglia mai, chiude una gara perfetta, Hamilton rimonta, sale sul podio ed è di nuovo davanti a Verstappen, che è decimo e doppiato. Vettel porta la Aston Martin al secondo posto. Strepitoso anche il suo risultato, anche se non manca la delusione per Seb. Quarto Sainz. La Ferrari supera la McLaren nel campionato Costruttori.