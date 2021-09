Ricciardo vince a Monza, la McLaren fa doppietta e trionfa in F1 dopo 9 anni. Leclerc 4° Daniel Ricciardo vince il Gran Premio d’Italia di Monza. L’australiano trionfa a distanza di tre anni dall’ultima volta. Doppietta McLaren con Norris secondo. Sul podio anche Bottas, che è partito ultimo. Quarto posto per la Ferrari di Leclerc, che sfrutta la penalità di Perez per guadagnare una posizione. Sesto Sainz. Ritirati dopo un incidente Hamilton e Verstappen.

Ricciardo supera Verstappen in partenza

Ricciardo scatta in modo meraviglioso e al via supera Verstappen, Hamilton passa Norris. Poi Lewis va all'attacco di Max, non lo supera, vanno a contatto e perde pure la posizione su Norris. La gara resta abbastanza noiosa per le prime posizioni. Con i primi quattro che continuano a impensierirsi senza attaccarsi. Si attende la prima sosta di uno dei quattro. Mentre dietro Giovinazzi parte alla grande, ma poi viene toccato da Sainz e rovina la sua gara. Nelle retrovie Bottas è scatenato, effettua un sorpasso dietro l'altro e rapidamente torna nella top ten. Le Alpha Tauri salutano la compagnia molto presto, i ricordi del 2020 sono lontanissimi.

Tutto cambia quando arrivano i pit stop. Il primo a fermarsi è proprio il leader della gara Ricciardo, che quando torna è alle spalle di Sainz, poi tocca a Verstappen, che viene danneggiato un pit lentissimo e scivola in classifica. Norris cerca di fare l'undercut e si ferma pure lui. L'ultimo è Hamilton che poteva proseguire perché aveva le gomme dure, ma decide di tornare ai box. Il pit dell'inglese è lentissimo, quando torna in pista è di poco davanti a Verstappen, che prova a superarlo, i due si toccano e si ritirano. L'incidente è tremendo. Le polemiche non mancheranno. La Safety Car stoppa la gara e permette a chi non ha effettuato la sosta di farla.

Quando si riparte è caccia a Ricciardo, che da pilota esperto mantiene la prima posizione con grande bravura e torna a vincere dopo tre anni. Per la McLaren è la prima vittoria dal 2012, ed è addirittura doppietta con Norris secondo, sul podio anche Bottas, che sfrutta la penalità di Perez che perde la posizione anche su Leclerc, quarto, Sainz sesto.