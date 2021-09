Tra Hamilton e Verstappen finisce male, pericoloso incidente a Monza: “Gli ho lasciato spazio!” Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono ritirati nel Gran Premio d’Italia di Monza. I due piloti si sono scontrati e hanno dato vita a un incidente pericolosissimo. Momenti di paura vera, per fortuna nessuna conseguenza per Lewis e Max, che di sicuro saranno furiosi e accuseranno l’altro per l’incidente.

A cura di Alessio Morra

All'inizio del 26° giro Max Verstappen e Lewis Hamilton si sono ritirati nel Gran Premio d'Italia di Monza. Il pilota olandese ha visto Lewis uscire dai box e ha cercato di passarlo, l'inglese ha resistito, testa a testa reale, i due si sono toccati e sono finiti fuori. Le immagini che si vedono sono mostruose. I due piloti si sono ritirati, le polemiche non mancheranno, l'halo è stato decisivo.

L'incidente tra Hamilton e Verstappen

Il testa a testa tra Hamilton e Verstappen continua e senza esclusioni di colpo. Al giro 26 entrambi si ritirano. Di chi è la colpa è difficile dirlo, probabilmente in modo ecumenico verranno puniti entrambi. Cosa è successo? Hamilton esce dai box, il pit stop è stato troppo lento, esce dalla pit lane e vede Verstappen schizzare, Max ci prova, vuole superarlo, sa che deve farlo subito, Lewis non gli lascia troppo spazio. L'olandese insiste, vuole superarlo alla prima chicane, va avanti, esagera, senza dubbio, pensa che Hamilton mollerà, ma non è così, a quel punto Verstappen decide di proseguire e non va per la via di fuga. Il contatto è inevitabile. I due piloti sono fuori nella ghiaia, con la Red Bull di Verstappen che finisce sopra la Mercedes di Hamilton, che ha rischiato grosso.

Dopo la gara ci sarà l'investigazione dei commissari. I due piloti con grande lentezza sono tornati ai box, senza togliersi il casco. In un team radio Verstappen ha accusato l'olandese Hamilton dicendo: "Lui non mi ha lasciato spazio". La sostanza è che questo incidente favorisce Max che ora deve affrontare una gara in meno e mantiene cinque punti di vantaggio nella classifica del Mondiale Piloti.