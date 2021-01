La Ferrari continua a girare a Fiorano. Dopo i giovani Giuliano Alesi, che ha guidato la Rossa di Maranello trent'anni dopo il papà e che ha salutato la Ferrari, Armstrong e Shwartzman, oggi è sceso in pista Charles Leclerc, che non guidava dal 13 dicembre, giorno dell'ultimo Gp del Mondiale 2020. Il monegasco è tornato al volante e soprattutto ha potuto farlo perché ha messo alle spalle la positività al Covid.

Leclerc in pista a Fiorano

Le immagini pubblicate sui social dalla scuderia di Maranello hanno reso felici tanti tifosi. Innanzitutto perché il Mondiale si avvicina sempre più e poi perché peggio del 2020 non si può fare e la Ferrari guarda con fiducia alla stagione 2021. Le foto hanno come protagonista Charles Leclerc che è tornato a bordo della SF 71-H 2018, che aveva sulla carena il numero 16. Di buon mattino Leclerc si è presentato sulla pista di proprietà della Ferrari e si è messo alla guida, ha effettuato tanti giri, si è scrollato un po' di dosso la ruggine, ha riprovato l'ebbrezza della velocità e soprattutto ha dato vita al suo 2021 al volante, che ora cederà al nuovo compagno di squadra Carlos Sainz che avrà modo di guidare mercoledì e giovedì, quando al volante si presenterà Mick Schumacher, che sarà seguito da Ilott. Nella mattinata il monegasco ha chiuso con il miglior tempo di 57"1.

Il 2021 è l'anno della riscossa Ferrari

La Ferrari è pronta a tornare tra le grandi. Binotto ha messo nel mirino il terzo posto del Costruttori (quest'anno la Ferrari è arrivata sesta). Un traguardo minimo per la casa di Maranello che in tutto il Mondiale 2020 è salita sul podio appena tre volte, due podi di Leclerc (Austria e Silverstone) e uno di Vettel in Turchia. Sainz è pronto a dare un grande contributo, ma la Ferrari si aspetta tanto, forse pure una vittoria, da Charles Leclerc, il ‘predestinato' che ha il compito di riportare in Italia il titolo Mondiale di Formula 1.