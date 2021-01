Nell'ultima settimana di gennaio si riaccendono i motori della Ferrari. A Fiorano guideranno la SF71H 2018 sette piloti della scuderia di Maranello, tra questi naturalmente i titolari del Mondiale 2021 Charles Leclerc e Carlos Sainz ma anche Mick Schumacher, che esordirà in Formula 1 con la Haas a fine marzo nel Gp del Bahrain. Al volante della Ferrari anche Giuliano Alesi, il figlio di Jean, che è salito a bordo della Rossa di Maranello esattamente trent'anni dopo l'esordio del papà, che guidò la Ferrari per cinque stagioni (dal 1991 al 1995).

Giuliano Alesi guida la Ferrari

Prima di Leclerc e Sainz, e pure di Schumacher e Illotti, a Fiorano sono scesi in pista tre ragazzi di talento che fanno parte della FDA, la Ferrari Driver Academy. Il neozelandese Armstrong, il russo Shwartzman e Giuliano Alesi che è stato il primo dei tre a sedersi nella vettura e a provare l'ebbrezza di guidare la Ferrari. Naturalmente è stata per Alesi jr. una grandissima gioia, ma anche una grande emozione. Perché in questi giorni di sicuro il giovane Giuliano – che nelle ultime stagioni ha guidato in Formula 2 e Formula 3, ahi lui senza molta fortuna e ha fatto anche tanta fatica a trovare gli sponsor – avrà pensato al papà Jean che proprio trent'anni fa si sedette nella monoposto della Ferrari, quando sostituì Mansell e divenne il compagno di squadra di Prost.

Jean Alesi tra i miti della Ferrari

Emozione vere, anche per i tifosi della Ferrari che hanno sempre avuto un debole per Jean Alesi. Il francese è stato un simbolo della scuderia in un momento molto complicato, anni bui – il 1992 è stato paragonabile a questo 2020 – in cui la Ferrari aveva toccato il fondo prima di risalire, ma in tutte quelle stagioni Jean aveva disputato delle gare eroiche, aveva sempre dato il massimo e con giri al limite e grandi sorpassi aveva esaltato i ferraristi, ma anche in generale chi ama la Formula 1. Con la Ferrari Alesi ottenne un successo al Gp del Canada del 1995 e salì sul podio complessivamente 15 volte.

E papà Jean con un video social ha mostrato tutta la sua gioia e ha ringraziato la Ferrari:"Buongiorno a tutti e sempre grazie per il sostegno. Ringrazio la Ferrari per aver dato a mio figlio Giuliano l’occasione di guidare una sua monoposto, il giorno più importante nella vita di ogni pilota. Grazie a tutti e forza Ferrari!".