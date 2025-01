Diretta Champions League, classifica e risultati LIVE: Inter, Juve, Milan e Atalanta a caccia degli ottavi

Per la prima volta nella storia l'ultima giornata della fase campionato della Champions League si giocherà tutta in contemporanea: ci saranno 18 partite con fischio d'inizio alle ore 21:00 per decidere la classifica finale. Juventus-Benfica, Dinamo Zagabria-Milan e Barcellona-Atalanta saranno visibili in tv su Sky e in streaming su SkyGO e NOW, mentre Inter-Monaco sarà visibile in esclusiva su Prime Video.