video suggerito

Champions League oggi in TV, dove vedere le partite dell’ultima giornata: orari e diretta TV in chiaro Le partite dell’8ª e ultima giornata di Champions in programma oggi, mercoledì 29 gennaio. In campo alle 21 Inter, Milan, Atalanta, Juventus e Bologna. Dove vederle in diretta tv in chiaro e in streaming. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le partite di Champions League dell'8ª e ultima giornata della fase a girone unico sono in programma tutte per oggi, mercoledì 29 gennaio, e alle ore 21:00. La Uefa ha previsto la contemporaneità dei match considerata l'importanza dei risultati per la definizione delle posizioni in classifica così da tracciare la griglia delle qualificate agli ottavo di finale e ai playoff. Tra gli incontri delle italiane quello più interessante è sicuramente Barcellona–Atalanta, è in Spagna che la ‘dea' di Gasperini si gioca l'ultima opportunità di piazzarsi tra le prime otto ed evitare la cosa dei sedicesimi. Inter–Monaco, Dinamo Zagabria–Milan e Juventus–Benfica lasciano aperto uno spiraglio: in caso di vittorie e una combinazione favorevole di risultati potrebbero essere addirittura 4 i club della Serie A che accedono direttamente agli ottavi. Sporting Lisbona–Bologna segna la fine dell'esperienza degli emiliani in Champions: nonostante il successo col Borussia Dortmund non hanno alcuna possibilità di restare in corsa tra le prime 24 della graduatoria.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky (e in streaming su Sky Go) e NOW, eccezion fatta per l'Inter che andrà in onda in esclusiva su Amazon Prime Video. Non è prevista diretta in chiaro per alcuna gara delle italiane, quella dell'ultimo turno in onda su Tv8 è Manchester City Brugge.

Champions League, le partite del 29 gennaio: gli orari in TV

Fischio d'inizio alle 21:00 per tutte le partite dell'ultima giornata della fase campionato del Champions League. Milan, Atalanta, Juventus e Bologna andranno in onda in tv sui canali di Sky (in streaming su Sky Go) e NOW. La sfida dell'Inter col Monaco sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime. Il match che va in chiaro su Tv8 per questa settimana è Manchester City-Brugge. Di seguito il programma completo con indicazione delle emittenti che trasmettono le gare con la possibilità di seguirle anche grazie alla Diretta Gol di Champions su canale 251:

PSV Eindovhen-Liverpool (Sky, NOW)

Sporting Lisbona-Bologna (Sky, NOW)

Young Boys-Stella Rossa (Sky, NOW)

Girona-Arsenal (Sky, NOW)

Barcellona-Atalanta (Sky, NOW)

Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk (Sky, NOW)

Manchester City-Brugge (Sky, NOW, Tv8)

Brest-Real Madrid (Sky, NOW)

Lille-Feyenoord (Sky, NOW)

Juventus-Benfica (Sky, NOW)

Aston Villa-Celtic (Sky, NOW)

Dinamo Zagabria-Milan (Sky, NOW)

Salisburgo-Atletico Madrid (Sky, NOW)

Inter-Monaco (Amazon Prime Video)

Stoccarda-PSG (Sky, NOW)

Sturm Graz-Lipsia (Sky, NOW)

Bayer Leverkusen-Sparta Praga (Sky, NOW)

Bayern Monaco-Slovan Bratislava (Sky, NOW).

Inter-Monaco su Prime Video, come vederla in TV e streaming

Inter-Monaco sarà trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. Gli utenti registrati e abbonati alla piattaforma potranno seguirla a partire dal pre-partita che inizia alle 19:30 e comprende, oltre al racconto del match in telecronaca (con collegamenti dal campo), anche il post-match con commenti e Narrazione della sfida affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Dove vedere Juve-Benfica in TV: orario e canale

Juventus-Benfica non sarà in chiaro ma andrà in onda in diretta tv solo sui canali di Sky. Gli abbonati all'emittente satellitare potranno seguirla su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport (canale 252). In diretta streaming la si potrà vedere attraverso la app di Sky Go. L'alternativa è NOW (previo pagamento del pass sport).

Dinamo Zagabria-Milan in diretta TV su Sky

Dinamo Zagabria-Milan sarà trasmessa in diretta tv solo sui canali di Sky, non è prevista alcuna diretta in chiaro su Tv8. A mandare in onda il match saranno i canali Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (numero 253). Incontro trasmesso anche su NOW. La telecronaca dell'incontro sarà di Massimo Marianella e Riccardo Montolivo.

Barcellona-Atalanta, dove vederla in tv e streaming

Barcellona-Atalanta è la partita clou tra quelle delle italiane impegnate nell'ultima giornata. Sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport Max (numero 205) e Sky Sport (numero 254) in esclusiva assoluta, ma sarà possibile vederla (sempre se abbonati) anche su NOW. La telecronaca del match sarà condotta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.