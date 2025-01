video suggerito

Champions League, quando si gioca l'ultima giornata della fase campionato L'ottava e ultima giornata di Champions League si gioca mercoledì 29 gennaio alle ore 21, tutte le partite di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna si disputano in contemporanea.

L'ottava e ultima giornata della fase a girone unico di Champions League si gioca solo mercoledì 29 gennaio. Tutte le partite delle squadre italiane sono in programma alle 21:00 così da garantire la contemporaneità dei match nel turno che sarà decisivo per definire la classifica esatta, determinando le squadre qualificate agli ottavi di finale (4/5 e 11/12 marzo 2025), quelle che restano in corsa attraverso i playoff dei sedicesimi (11/12 e 18/19 febbraio 2025) e quelle definitivamente eliminate da tutte le coppe.

Quando si gioca l'ultima giornata della fase campionato della Champions League

Mercoledì 29 gennaio alle ore 21 si disputano gli incontri in calendario per l'ultima giornata della fase campionato di Champions. Quali sono le avversarie delle italiane? Eccezion fatta per il Bologna, fuori dai giochi da tempo, il destino delle altre italiane non è ancora certo. Inter, Milan, Juventus e Atalanta hanno ancora la possibilità di piazzarsi tra le prime otto, posizione che regala l'accesso diretto agli ottavi. Gli emiliani chiuderanno la loro esperienza nella massima competizione continentale in trasferta a Lisbona contro lo Sporting. I nerazzurri ospiteranno a San Siro il Monaco. Milan di scena in Croazia sul campo della Dinamo Zagabria. La Juventus riceve il Benfica in un match che sulla carta è insidioso. L'Atalanta ha il compito più difficile considerato blasone e forza del Barcellona.

Il calendario delle partite dell'8ª giornata di Champions League

Di seguito il programma completo dell'ottava e ultima giornata di Champions League che in calendario è prevista per mercoledì 29 gennaio alle ore 21:00

Aston Villa – Celtic

Bayer Leverkusen – Sparta Praga

Borussia Dortmund – Shakhtar Donetsk

Young Boys – Stella Rossa

Barcellona – Atalanta

Bayern Monaco – Slovan Bratislava

Inter – As Monaco

Salisburgo – Atlético de Madrid

Girona – Arsenal

GNK Dinamo Zagabria – AC Milan

Juventus – Benfica

LOSC Lille – Feyenoord

Manchester City – Club Brugge

PSV Eindhoven – Liverpool

Sturm Graz – Lipsia

Sporting CP – Bologna

Brest – Real Madrid

Stoccarda – Paris Saint-Germain

Una volta chiusa la fase a girone unico la Champions tornerà in campo per gli spareggi a metà febbraio in programma tra l'11 e il 19 febbraio (andata e ritorno). Completata la griglia delle qualificate, gli ottavi si giocheranno tra il 4 e il 12 marzo (andata e ritorno). Quarti in calendario tra l'8 e il 16 aprile (andata e ritorno). Semifinali il 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025. Finale: 31 maggio 2025 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania.