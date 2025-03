video suggerito

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco in Champions, dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions in programma oggi martedì 11 marzo alle ore 21. Dove vedere la gara in diretta TV e streaming. Le ultime notizie sulle probabili formazioni di Xabi Alonso e Kompany. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bayer Leverkusen e Bayern Monaco si sfidano nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2024-2025. Alla BayArena si riparte dal 3-0 dell'andata per i bavaresi, che con la doppietta di Harry Kane e Musiala hanno messo una seria ipoteca sul passaggio del turno: si gioca oggi, martedì 11 marzo 2025, con calcio d'inizio alle ore 21:00. Diretta TV e streaming su Sky.

A Leverkusen va in scena il secondo derby tedesco e si riparte dal 3-0 con cui la squadra di Vincent Kompany, che ha dato un colpo durissimo al Bayer: la squadra di Xabi Alonso è costretta a vincere con tre reti di scarto per portare la doppia sfida ai supplementari, ed eventualmente ai rigori. Entrambe le squadre hanno perso in casa in Bundesliga lo scorso weekend: il Bayern è uscito battuto 3-2 contro il Bochum mentre il Bayer ha subito un secco 2-0 dal Werder Brema.

Chi passa il turno si troverà ai quarti di finale la vincente della sfida tra l'Inter e il Feyenoord, che ha visto i nerazzurri vincere per 2-0 all'andata. Arbitrerà il fischietto sloveno Slavko Vincic, assistito dai connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic con Matej Jug. Il quarto uomo sarà Alen Borosak e al VAR ci sarà l'olandese Rob Dieperink.

Partita: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Orario: 21:00

Dove: BayArena, Leverkusen

Quando: martedì 11 marzo 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League 2024-2025, ottavi di finale

Dove vedere Bayer Leverkusen-Bayern Monaco in diretta TV e streaming: canale e orario

Dove vedere Bayer Leverkusen-Bayern Monaco? Il derby tedesco di ritorno degli ottavi di Champions sarà trasmesso in esclusiva su Sky, e in particolare sul canale Sky Sport 254. Nessuna possibilità di vedere in chiaro il match che è in programma oggi alle ore 21, con ampio pre-partita a partire dalle 20:30. Solo gli abbonati all'emittente satellitare potranno in streaming sull'app Sky Go e sulla piattaforma live on demand NOW.

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, le probabili formazioni della partita di Champions

Il Bayer punta sulla coppia d'attacco Adli-Schick e la linea mediana formata da Frimpong, Xhaka, Palacios e Grimaldo. Il Bayern Monaco sceglie sulla trequarti Olise, Musiala e Coman a supporto della punta Harry Kane. Le scelte di Xabi Alonso e Kompany.

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): Kovar; Tapsoba, Tah, Hermoso, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Schick. Allenatore: Xabi Alonso.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Olise, Musiala, Coman; Kane. Allenatore: Kompany.