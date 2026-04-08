PSG-Liverpool oggi in Champions, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni

PSG-Liverpool è l’andata dei quarti di finale di Champions League che si gioca alle 21:00 al Parco dei Principi. La partita sarà trasmessa in esclusiva in TV e in streaming su Amazon.

Quarti di finale di Champions League, tra le sfide clou c'è sicuramente PSG-Liverpool con il primo atto di scena al Parco dei Principi in attesa del ritorno ad Anfield. Di fronte due tra le migliori squadre d'Europa, con la sfida che scatta oggi mercoledì 8 alle 21:00. Diretta TV e streaming in esclusiva su Prime Amazon Video.

PSG e Liverpool sta diventando un appuntamento fisso nella fase a eliminazione diretta della Champions League: le due squadre si sono incontrate agli ottavi di finale della scorsa stagione, quando a vincere fu il Paris Saint-Germain, costretto però prima ad andare ai supplementari e poi ai rigori, dopo una partita vissuta al cardiopalma. Un viatico perfetto per i ragazzi di Luis Enrique che da lì in poi non sbagliarono un solo passo, arrivando in finale, imponendosi in modo imbarazzante sull'Inter di Inzaghi. Di fronte c'è il Liverpool che ha un'ottima tradizione che le squadre francesi (7 vittorie negli ultimi 11 scontri diretti) e che avrà un'arma in più non da poco: giocherà il ritorno ad Anfield, dove ha già travolto il Galatasaray agli ottavi. E che proprio la scorsa stagione fu l'unica squadra a tener testa ai futuri campioni europei.

Dove vedere PSG-Liverpool in diretta TV e in streaming: l'orario

PSG-Liverpool di questa sera, che si disputa al Parco dei Principi, si gioca a partire dalle 21:00 ed e una gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions, il cui ritorno si giocherà ad Anfield. La diretta è garantita in forma integrale e in esclusiva su Amazon Prime Video che detiene l'esclusa televisiva e per il live streaming della partita.

PSG-Liverpool le probabili formazioni della partita di Champions

PSG-Liverpool è una sfida tra titani. Luis Enrique e Arne Slot sono tra i tecnici migliori in circolazione nel calcio europeo. Sul fronte reds occhi puntati sul solito Mohamed Salah, primo giocatore africano a segnare 50 gol in Champions League, ma che è reduce da un infortunio. E Dominik Szoboszlai che è andato a segno in cinque delle ultime otto partite della competizione. Tra i campioni d'Europa in carica pericolo numero uno è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano, infatti, ha segnato quattro gol nelle ultime tre gare della fase a eliminazione diretta di Champions League con il Paris Saint-Germain.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.