Juventus-Chelsea, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

Oggi alle 13:30 italiane si gioca il test-match Chelsea-Juventus ad Hong Kong. La diretta, gratuita, in streaming è fruibile sul sito ufficiale del club bianconero.

Amichevole internazionale assolutamente di primo piano e che si inserisce all'interno della tournée asiatica della Juventus: contro il Chelsea sarà partita vera, oggi mercoledì 5 agosto, alle 13:30 italiane, a Hong Kong. Certo, si tratta solo di calcio di agosto ma è pur vero che un test-match di questo livello fa già assaporare emozioni vere da vivere in diretta grazie allo streaming gratuito che il club bianconero permette a tutti i suoi tifosi attraverso il sito ufficiale.

Il Chelsea, in estate, ha affrontato il Western Sidney vincendo 6-4 e il Tottenham con cui è uscito sconfitto di misura. Ora, contro la Juventus la squadra inglese cerca ulteriori risposte e sicurezze con Xabi Alonso che dovrà ridisegnare subito la squadra per l'oramai imminente inizio di campionato. Per Spalletti, che è pronto a mostrare il prima possibile i due grandi colpi di mercato Kolo Muani e Alajbegovic, sono state tre le amichevoli estive: Basilea (0-0), Standard Liegi (vittoria 1-0) e Nizza (vittoria 2-0). Difesa ben registrata e zero gol incassati, ma c'è da lavorare ancora tanto e dal mercato si attendono i due profili che il tecnico ha chiesto, tra cui un trequartista che sappia gestire la palla tra i piedi.

Dove vedere Chelsea-Juventus in diretta streaming e in TV: il regalo del club

"Quest'anno la Juventus ha deciso di fare un grandissimo regalo ai suoi tifosi: tutte le amichevoli del precampionato saranno visibili gratuitamente". Così inizia il comunicato ufficiale sul sito della Juventus che annuncia la possibilità di godersi tutte le partite estive gratuitamente. "Per assistere a Chelsea-Juventus in streaming gratuito vi basterà collegarvi al sito ufficiale Juventus.com oppure scaricare l'App ufficiale Juventus dagli store online. Una volta sulla piattaforma, vi basterà registrarvi gratuitamente creando un profilo personale (o effettuare il login se siete già registrati) per accedere direttamente alla diretta del match" continua la nota ufficiale che conclude: "La trasmissione di Chelsea-Juventus su Juventus.com sarà visibile in Italia".

La sfida è trasmessa in diretta streaming anche su DAZN, disponibile via app su smart tv, smartphone, tablet, pc e console di gioco. Il match è visibile anche su Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio) e su NOW. Per chi non potrà seguirla in diretta, è prevista la differita in chiaro su NOVE alle 21:30.

Chelsea-Juventus, le probabili formazioni dell'amichevole di Hong Kong

Non facile provare a definire le probabili formazioni di queste amichevoli estive ma, vista la distanza dall'ultima amichevole delle due squadre e il blasone di questo Chelsea-Juventus, alcune indicazioni ci sono. Tra i londinesi non dovrebbero debuttare i nuovi arrivi Barco e Chavarria. Il primo dovrebbe essere comunque con la squadra. Più probabile che Xabi Alonso provi una formazione molto simile a quella contro il Tottenham. Nella Juventus, che per l'occasione dovrebbe sfoggiare una maglia ideata proprio per l'occasione, Spalletti terrà in panchina Kolo Muani e Alajbegovic, aggregati alla tournée, ma appena arrivati a Torino. In difesa dovrebbe essere pronto Bremer, mentre c'è una possibile altra chance per Douglas Luiz a centrocampo.

CHELSEA (4-2-3-1): Sharman-Lowe; Palestra, Fofana, Colwill, Hato; Essugo, Lavia; Estevao, Palmer, Gittens; Pedro. Allenatore: Xabi Alonso.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Yildiz, Boga; David. Allenatore: Spalletti.