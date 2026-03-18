Bayern-Atalanta, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita di Champions

L'Atalanta si presenta a Monaco per giocare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern, dopo l'umiliante 6-1 subito in casa a Bergamo. La partita inizia alle 21:00 e sarà una esclusiva Amazon Prime Video sia per la visione in TV sia per lo streaming in tempo reale.

Una missione impossibile, resa tale da una gara d'andata completamente vissuta in balia dei tedeschi di Kompany in grado di sotterrare le speranze della Dea con una goleada impressionante. La gara d'andata degli ottavi non ha avuto storia al di là del clamoroso 6-1 finale a favore dei tedeschi che ora vedono già i quarti di Champions. Per l'Atalanta resta l'onore e l'orgoglio di essere rimasta l'ultima delle italiane a resistere in Europa e proverà a uscire a testa alta dall'Allianz Arena, approfittando anche dei problemi in porta che hanno i tedeschi, costretti a giocarsi la carta del quarto portiere se Urdig non recuperasse dal trauma cranico.

La partita si disputa all'Allianz Arena e si riparte dal 6-1 dell'andata. Chi conquisterà l'accesso ai quarti di finale di Champions League giocherà contro la qualificata tra Manchester City e Real Madrid.

Bayern Monaco-Atalanta, dove vederla in TV e in streaming: l'orario della partita

La sfida dell'Allianz Arena tra Bayern Monaco e Atalanta non sarà trasmessa su Sky o su altre piattaforme a pagamento perché è una esclusiva di Amazon Prime Video. Per poterla vedere sia in diretta TV sia in live streaming bisogna essere abbonati al servizio Prime Video, anche attivando una semplice sottoscrizione di 30 giorni di prova. Una volta abbonato, si può utilizzare l'app Prime Video sul dispositivo mobile o sulla smart TV, andando nella sezione "Sport" dove ci sarà la possibilità di accedere alla diretta. Il programma inizia circa un'ora prima del fischio delle 21:00, e dopo il 90′ ci sarà un lungo post-gara con analisi e interviste.

Il tabellino impietoso della gara d’andata tra Atalanta e Bayern

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Atalanta, gara degli ottavi di Champions

Detto delle difficoltà in porta da parte del Bayern, dove se non ce la facesse Urbig è pronto il 16enne Prescott, a centrocampo Bischof giocherà al posto di Olise sulla destra. Davanti possibile turno di riposo per Kane. Palladino sembra orientato verso il ritorno alla difesa a tre, con Scalvini e Kolasinac ai lati di Djimsiti. In attacco sempre spazio a Scamacca, supportato da Samardzic e Zalewski, mentre De Ketelaerem che è rientrato dall'infortunio, è pronto a subentrare a gara in corso.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Goretzka; Bischof, Gnabry, Diaz; Jackson. All. Kompany

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All: Palladino