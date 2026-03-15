Il Bayern Monaco perde tre portieri per infortunio in una settimana: chi giocherà contro l’Atalanta

Il Bayern Monaco non ha più nessun portiere in rosa perché tutti e tre si sono infortunati nel giro di una settimana. Sembra una vera maledizione quella che ha colto i bavaresi che si sono ritrovati senza più giocatori da mettere in porta a pochi giorni dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta. Il 6-1 dell'andata gli permette di restare abbastanza tranquilli, così come i 9 punti di distacco dalla seconda in classifica in Bundesliga, ma Kompany dovrà trovare la soluzione per andare avanti pescando fra i più giovani.

All'inizio della settimana Manuel Neuer e Jonas Urbig sono andati entrambi KO: il capitano ha subito un nuovo strappo al polpaccio sinistro, infortunio che lo aveva già fermato in questa stagione, mentre il suo secondo ha riportato una commozione cerebrale a seguito di un violento trauma cranico dovuto all'impatto con Kristovic durante l'ultima partita di Champions League e potrebbe stare a riposo ancora a lungo. Restano poche alternative all'allenatore, tutte provenienti dalle giovanili.

Chi giocherà in porta con il Bayern Monaco

Kompany non ha più possibilità di scelta perché tutti e tre i suoi portieri sono finiti in infermeria nel giro di una settimana. Neyer ha avuto la peggio con la ricaduta di un vecchio infortunio e al momento non si conosce la data di rientro, così come quella del suo sostituto Urbig che si sta riprendendo da una commozione cerebrale e dovrà rispettare il protocollo esistente prima di tornare ad allenarsi. Difficile che possa recuperare per mercoledì, quando sarà in programma il ritorno con l'Atalanta, dove non ci sarà neanche il terzo portiere Ulreich che ha subito uno strappo muscolare.

Kompany non sa ancora chi giocherà in Champions per blindare il passaggio ai quarti di finale, soprattutto perché l'ultimo asso nella manica, il 19enne Leon Klanac, è anche lui infortunato e non tornerà prima di dicembre. Le alternative sono pochissime e riguardano tutti nomi di giocatori molto giovani: la prima alternativa è Jannis Bärtl, portiere della squadra di riserva che gioca nella quarta divisione tedesca, o Leonard Prescott che ha appena 16 anni e gioca nell'Under 19.