video suggerito

Dinamo Zagabria-Milan, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Dinamo Zagabria-Milan è la partita che chiude la fase a gironi di Champions dei rossoneri in programma alle ore 21 in Croazia. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dinamo Zagabria-Milan è l'ultima partita della fase a girone unico della Champions League. La squadra di Conceiçao, reduce dalla vittoria in campionato contro il Parma scende in campo oggi mercoledì 29 gennaio alle ore 21 in Croazia per giocarsi la qualificazione diretta agli ottavi di finale. I rossoneri con una vittoria sarebbero certi di passare il turno senza playoff, ma potrebbe bastare anche un pareggio in base ai risultati provenienti dagli altri campi e alle combinazioni. Conceiçao dovrà fare i conti con l'emergenza terzino, alla luce dei forfait: sulla destra potrebbe giocare Musah. Diretta TV in esclusiva su Sky con streaming disponibile su Sky GO e NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere:

Partita: Dinamo Zagabria-Milan

Orario: 21:00

Dove: Stadio Maksimir, Zagabria

Quando: mercoledì 29 gennaio 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: Champions League, 8ª giornata

Dinamo Zagabria-Milan, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Dove vedere Dinamo Zagabria-Milan? La partita di Champions si potrà vedere in TV in esclusiva su Sky. Fischio d'inizio in orario alle 21 di oggi mercoledì 29 gennaio su Sky Sport Arena e Sky Sport, canali 204 e 253 del satellite. Nessuna diretta in chiaro del match che sarà raccontato da Massimo Marianella con il supporto in telecronaca di Riccardo Montolivo. Le azioni salienti saranno disponibili anche su Diretta Gol con la voce di Davide Polizzi.

Dinamo Zagabria-Milan, dove vederla in diretta streaming

La partita di Champions tra Dinamo Zagabria e Milan si potrà vedere in streaming sull'applicazione Sky Go, riservata agli abbonati Sky. Possibile anche sfruttare il servizio live on demand di NOW, dietro abbonamento. Anche in questo caso nessuna possibilità di una diretta streaming in chiaro.

Dinamo Zagabria-Milan, le probabili formazioni della partita di Champions

Il Milan a Zagabria deve fare i conti con un'emergenza sulle corsie difensive per le assenze di Emerson Royal, Calabria, Walker e Jimenez. Possibile un utilizzo di Tomori terzino, mentre in avanti Conceiçao potrebbe optare per il trio formato da Pulisic, Morata e Leao. Cannavaro per la sua Dinamo potrebbe puntare su Kulenovic supportato da Baturina e Stojkovic.

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Bernauer, Rog; Stojkovic, Baturina, Kulenovic. All. Cannavaro.

MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. All. Conceição.