Milan agli ottavi di Champions League, cosa serve per evitare i playoff e le possibili avversarie Le combinazioni dei risultati che possono permettere al Milan di qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions senza passare dai playoff. Ecco scenari e possibili avversarie. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

Il Milan gioca contro la Dinamo Zagabria oggi per l'ultima partita della fase a girone unico di Champions League. La squadra rossonera è ad un passo dalla qualificazione agli ottavi ed è padrona del proprio destino contro la formazione allenata da Fabio Cannavaro. Per passare agli ottavi senza playoff, il Milan dovrà vincere anche se potrebbe bastare anche il pareggio in caso di risultati positivi provenienti dagli altri campi. Al momento è difficile tracciare lo scenario futuro degli uomini di Conceiçao in Champions, anche se si può ragionare sull'attuale classifica: se il Milan dovesse qualificarsi agli ottavi come sesta, allora potrebbe vedersela con una squadra tra 11a, 12a, 21a, e 22a posizione ovvero Feyenoord, Lille, Benfica e PSG. Tutto può cambiare in poco tempo però in base ai risultati degli altri campi e ai gol: fondamentale sarà la differenza reti.

Agli ottavi se, cosa serve per qualificarsi: le combinazioni

Cosa serve dunque al Milan contro la Dinamo Zagabria per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League? Il Milan attualmente occupa il sesto posto con 15 punti e una differenza reti di più 4, e con una vittoria sarebbe certo del passaggio tra le prime 8. In caso di pareggio invece bisognerà tenere d'occhio i risultati e la differenza reti delle altre squadre per capire se arriveranno gli ottavi o un playoff complicato anche in ottica calendario a febbraio.

Cosa succede se il Milan perde contro Dinamo Zagabria in Champions League

Con una sconfitta, anche alla luce ovviamente degli altri risultati, il Milan potrebbe ritrovarsi ad uscire dalle prime 8 posizioni della classifica del girone unico della Champions League. Questo vorrebbe dire passaggio dai playoff per la formazione di Sergio Conceiçao che si ritroverebbe dunque ad affrontare due ulteriori partite per cercare la qualificazione agli ottavi nel mese di febbraio.

Contro chi gioca il Milan agli ottavi o ai playoff di Champions: tabellone e possibili avversarie

Quali potrebbero essere le avversarie del Milan nel prossimo turno di Champions League? Al momento ci sono tante incognite ancora che l'ultima giornata di partite risolverà attraverso risultati e differenza reti. Se i rossoneri dovessero confermarsi con l'attuale classifica e dunque qualificarsi agli ottavi come sesta, giocheranno contro una formazione proveniente dai playoff. Considerando dunque questa classifica il Milan si ritroverebbe ad incrociare una delle squadre che occupano l'11a, la 12a, la 21a o la 22a posizione della classifica, che ad oggi sono Feyenoord e Lille, Benfica, PSG, Feyenoord, Lille. Tutto può cambiare però dopo le ultime sfide.

Il discorso si complicherebbe in caso di qualificazione del Milan ai playoff di Champions. Tutto dipenderebbe dalla posizione nella classifica finale: se i rossoneri dovessero arrivare dal 9° al 16° posto, allora sarebbero comunque teste di serie, affrontando una delle compagini dal 17° al 24° posto, con la possibilità del ritorno in casa. Anche in questo caso sarà fondamentale.