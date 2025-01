video suggerito

Cosa succede a pari punti in Champions League, i criteri di ordinamento della classifica avulsa Come si calcola la classifica della Champions alla fine della fase a campionato. Quali sono i criteri della graduatoria avulsa, determinando le qualificate agli ottavi di finale, agli spareggi e le squadre eliminate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

In caso di arrivo a pari punti nella classifica finale di Champions come si definiscono le posizioni esatte delle 36 squadre che partecipano alla fase campionato? La risposta è nell'articolo 18 del regolamento della competizione Uefa che indica una serie di criteri per compilare la graduatoria dalla 1ª alla 7ª giornata e poi stilare quella conclusiva che determina le formazioni qualificate agli ottavi di finale (dal 1° all'8° posto), quelle che accedono agli spareggi per la fase a eliminazione diretta (dal 9° al 24° piazzamento) e quelle eliminate (dal 25° al 36° posto).

Come funziona la classifica avulsa in Champions League: i criteri a pari punti

Se due o più squadre sono a pari punti al termine della fase campionato scatterà il calcolo della classifica avulsa. Un fattore è fondamentale: non c'è più il bilancio degli scontri diretti quale punto di partenza ma si terrà conto anzitutto della differenza reti passando a gol e vittorie complessive (compresi i dati in trasferta che hanno un peso specifico particolare). Qualora persistesse la situazione di parità si farà ricorso a una novità assoluta: la somma dei punti fatti da tutte le avversarie sfidate. Di seguito i criteri indicati dalla Uefa:

Differenza reti superiore

Maggior numero di gol segnati

Maggior numero di gol segnati in trasferta

Maggior numero di vittorie

Maggior numero di vittorie in trasferta

Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari

Differenza reti collettiva superiore degli avversari

Maggior numero di gol segnati complessivamente dagli avversari

Totale di punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti della squadra in tutte le partite della fase di campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

Coefficiente club più elevato.

Come viene definita la classifica a pari punti fino alla 7ª giornata

Fino alla settima e penultima giornata le squadre a pari punti sono classificate tenendo conto anzitutto dei primi cinque criteri individuati dall'articolo 18:

Maggiore differenza reti

Maggior numero di gol segnati

Maggior numero di gol in trasferta segnati

Maggior numero di vittorie

Maggior numero di vittorie in trasferta

Cosa cambia? Fino alla penultima giornata se persiste la parità dei punti anche dopo i criteri sopra elencati le squadre – come si apprende dal sito della Uefa – saranno classificate a pari merito nella tabella generale e ordinate alfabeticamente in base al nome abbreviato.