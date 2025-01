video suggerito

Il Milan ribalta il Parma nei minuti di recupero senza Theo e Leao: decide Chukwueze Il Milan al 91′ era sotto 2-1 con il Parma, ma nel recupero è riuscito a ribaltare il risultato con i gol di Reijnders e Chukwueze. A segno anche Pulisic, Cancellieri e Delprato. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Segnando due gol nei minuti di recupero il Milan batte il Parma per 3-2 e conquista un pesantissimo successo. I rossoneri fanno festa con i gol di Reijnders, sempre preziosissimo, e di Chukwueze. Al Parma resta il bel gioco, ma la sconfitta è pesante in chiave salvezza, anche a livello morale.

Gol di Cancellieri e Pulisic

Spettacolo puro no, ma emozioni vere a San Siro per Milan-Parma, due squadre che, per motivi diversi, hanno bisogno di punti. Pecchia contro le big se la gioca sempre alla grande e anche stavolta è così. Al 22′ passano i gialloblu con un bel gol di Cancellieri che chiude una splendida ripartenza con un gran tiro dalla distanza che supera Maignan. La partita è combattuta. Cartellini gialli a profusione. Il Milan ci prova con Morata. Lo spagnolo segna, ma è fuorigioco. Il pari arriva comunque al 38′ quando Pulisic trasforma un calcio di rigore assegnato per una spinta del portiere Suzuki ai danni di Pavlovic. All'intervallo è 1-1.

Fuori Theo e Leao nell'intervallo

Nella ripresa il Milan torna in campo senza Theo Hernandez e Leao. La sorpresa è davvero grande. Perché i due erano stati spesso ai ferri corti con il precedente tecnico Fonseca e sono stati esclusi pure da Conceicao, che manda in campo Bartesaghi e Musah. Poi è la volta di Abraham e Chukwueze, fuori Morata e Fofana, che era diffidato, è stato ammonito e salterà il derby.

Sorpasso Parma, poi il Milan la vince nel recupero

Il Milan se la gioca, ci provano un paio di volte Morata e pure Reijnders, ma lascia spazi a un ottimo Parma che quando riparte fa sempre paura. Pure quando escono Djuric e gli infortuni Man ed Hernani. Almqvist, uno dei nuovi entrati, con una magnifica ripartenza si trova davanti a Maignan, che si supera. Poco dopo altra parata miracolosa di Maignan, ma sulla ribattuta segna Delprato, quarto gol per il difensore che firma il 2-1.

Gol di Reijnders e Chukwueze

Il Milan attacca con tutta la sua forza, trova il pari con Pavlovic all'89' ma c'è un fuorigioco. Il pareggio arriva al 92′ quando Reijnders tutto solo si infila e davanti a Suzuki insacca, 2-2. Questo non sarà il risultato finale, perché al minuto 95′ segna Chukwueze, che sfrutta un tentativo maldestro di parata di Suzuki. Conceicao ottiene un altro successo e sale a quota 34 punti, meno tre dalla Juventus quinta.