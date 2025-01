video suggerito

Perché in Champions League le partite dell’ultima giornata si giocano tutte contemporaneamente Nell’ultima giornata della fase campionato della Champions League le 36 partecipanti scenderanno in campo in contemporanea: per la prima volta ci saranno 18 partite alle ore 21:00. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non era mai successo nella storia che tutte le squadre della Champions League scendessero in campo contemporaneamente, ma con il nuovo format tutto questo diventa realtà. Per la prima volta in assoluto ci saranno 18 gare in contemporanea per l'ultima giornata della fase campionato, quella che emetterà i verdetti definitivi della classifica e sancirà quali squadre passeranno agli ottavi di finale, quali dovranno affrontare i playoff e quali invece saranno eliminate senza retrocedere in Europa League come accadeva negli altri anni.

Sarà una serata inedita e mai vista prima, dato che tutte le squadre scenderanno in campo nello stesso momento. La competizione non sarà spalmata su due giorni come di consueto e neanche su due orari, dato che tutte le partite si terranno mercoledì 29 gennaio alle ore 21:00 in un unico slot. Non ci saranno più le consuete divisioni e questo vale anche per le italiane Inter, Milan, Atalanta, Juventus e Bologna che concluderanno questa prima fase europea tutte insieme.

Ci saranno 18 partite in contemporanea in Champions League

All'apparenza sembra tutto molto caotico ed effettivamente per gli appassionati sarà complicato seguire 18 partite tutte insieme, con la classifica che potrà cambiare velocemente minuto dopo minuto. Per la prima volta la UEFA ha inserito il principio della contemporaneità all'ultima giornata della prima fase per non falsare i verdetti ed evitare che le squadre possano basarsi sui risultati del giorno precedente per farsi i loro calcoli. È un po' come avviene nei campionati nazionali, quando nelle ultime giornate le squadre invischiate nella lotta all'Europa scendono in campo sempre allo stesso orario.

Lo stesso principio si applicherà anche in Champions League da quest'anno, ma molto più in grande dato che le squadre coinvolte sono in totale 36. In questo modo gli intrecci di classifica avverranno tutte insieme e i verdetti verranno emessi più o meno tutti alla stessa ora, salvo recuperi di diversa lunghezza: tutte le partecipanti scenderanno in campo alle ore 21:00 e alla fine dei 90 minuti si saprà chi andrà direttamente agli ottavi, chi passerà dalla porta di servizio dei playoff e chi dovrà tornare a casa.