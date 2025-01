video suggerito

La combinazione perfetta per avere 4 squadre italiane agli ottavi di Champions: cosa serve alla Juve Inter e Milan sono molto vicine alla qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, l'Atalanta ha bisogno di fare risultato con il Barcellona. Alla Juventus serve una combinazione di risultati assurda, ma ha ancora la chance di evitare i playoff.

A cura di Alessio Morra

A un turno dalla fase a campionato della Champions League 2024-2025 si possono fare calcoli, anzi se ne fanno proprio tanti. Perché di combinazioni ce ne sono una vagonata. Due sole squadre sono già agli ottavi, quelli che si sono garantiti i playoff sono diciotto. Realisticamente di quelle al momento fuori solo il Manchester City può rientrare. In ogni caso sarà bagarre. Inter, Milan e Atalanta hanno la possibilità di passare direttamente ai playoff, la Juventus ha pochissime chance per arrivare tra le prime otto, ma la matematica dà una possibilità ai bianconeri. Ma gli astri dovrebbero allinearsi in un modo unico.

All'Inter basta un punto con il Monaco

L'Inter è a un passo dalla qualificazione agli ottavi. Senz'altro è stata fin qui la squadra più pratica: una difesa di ferro, solo 8 gol realizzati. 16 punti potrebbero già bastare, ma per stare tranquilli e avere la certezza serve anche solo un punto nell'ultima giornata con il Monaco. Vincendo l'Inter si confermerebbe tra le prime quattro.

Se il Milan vince con la Dinamo Zagabria è tra le prime 8

Messo molto bene è anche il Milan, che ha il suo giardino di casa in Champions. I rossoneri battendo la Dinamo Zagabria guidata da Fabio Cannavaro all'ultima giornata avrebbe la certezza di essere tra le prime otto, con la possibilità concreta di essere tra le prime sei. Un pareggio porterebbe il Milan a quota 16, in quel caso le probabilità di evitare i playoff sarebbero alte, ma bisognerebbe guardare i risultati di sette squadre, ed eventualmente anche la differenza reti.

Per l'Atalanta sarà decisiva la partita con il Barcellona

L'Atalanta è stata magnifica in Champions League, ma anche a causa di un calendario complicato si ritrova con 14 punti, che sono tanti, i nerazzurri sono al settimo posto in classifica, ma con il Barcellona alle porte. Certo, non è il Barcellona di una volta, ma al netto di tanti passi falsi nella Liga i catalani sono al secondo posto della classifica della fase a campionato.

Con la vittoria l'Atalanta passa agli ottavi sicuro, pareggiando salirebbe a quota 15 e rischierebbe di essere superata da diverse squadre. Ne basterebbero due di sorpassi per finire ai playoff. La differenza reti è eccellente, +14, e quindi in caso di parità di punti, probabile in caso di pareggio, la squadra di Gasperini sarebbe in ottima posizione.

La Juventus ha la possibilità di giocare i playoff

La Juventus di punti ne ha ottenuti 12 (3 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta). Il pari con il Bruges è stato una mazzata tremenda. Perché vincendo in Belgio la Juve sarebbe passata all'ottavo posto, quello magico. Così sarebbe stato perché hanno perso tutte assieme Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Aston Villa, Lille, Brest e Borussia Dortmund, tutte squadre che erano davanti. Invece la Juve è passata al 17° posto. La matematica concede una chance ai bianconeri, che battendo il Benfica in casa nell'ultima giornata salirebbero a quota 15 punti, che potrebbero bastare per entrare nelle prime otto sì.

Ma serve una combinazione di risultati incredibile

Ma per raggiungere quel traguardo la Juventus avrebbe bisogno che delle dodici delle squadre piazzate davanti ai bianconeri (quella dalla 5ª alla 16ª posizione) in dieci non vincano. Insomma, può succedere, ma è alquanto complicato. Serve davvero un allineamento dei pianeti rarissimo. Considerando anche che ci sono squadre che hanno delle partite che sulla carta, almeno, sembrano abbastanza favorevoli: Bayer Leverkusen-Sparta Praga, Bayern Monaco-Slovan Bratislava e Salisburgo-Atletico Madrid.