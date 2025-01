Le squadre qualificate agli ottavi e ai playoff di Champions League: le possibili avversarie delle italiane

video suggerito

Manca una giornata e mezza alla fine del mega-girone di Champions League. Due squadre hanno già ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale: Liverpool e Barcellona. Altre sei al termine del girone saranno già agli ottavi, quelle classificate tra il nono e il ventiquattresimo posto invece giocheranno il playoff. I playoff se li sono garantiti già quindici squadre, tra queste anche Inter, Milan, Atalanta e Juventus. Il tabellone verrà creato tramite sorteggio e il 31 gennaio si avranno le idee definite sulle avversarie delle italiane, che in questo momento hanno un incredibile ventaglio di possibili rivali.

Le squadre qualificate agli ottavi della Champions League

Finora si sono qualificate per gli ottavi di finale di Champions solamente due squadre: il Liverpool, che ha vinto tutte e sette le partite giocate, e il Barcellona, che ha ottenuto sei vittorie. Il Liverpool è sicuro di essere sorteggiato nell'urna 1/2, perché non può scivolare oltre la seconda posizione. Le altre sei verranno definite al termine dell'ultima giornata. Alcune squadre sono in eccellente posizione, come Atletico Madrid, Inter e Arsenal.

Liverpool

Barcellona

Quali sono le squadre che andranno ai playoff di Champions League

Oltre a Liverpool e Barcellona sei squadre accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre classificate dal 9° al 24° posto giocheranno i playoff. Al momento sono addirittura 15 le squadre che si sono garantite un posto ai playoff. A bordo tutte le italiane, eccetto il Bologna, che è già fuori. Rischia di finire fuori una tra PSG e Manchester City.

Atletico Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Arsenal

Inter

Monaco

Aston Villa

Brest

Lille

Bayern Monaco

Borussia Dortmund

Juventus

Milan

PSV Eindhoven

Bruges

Cosa succede in caso di pari punti in classifica, chi passa

Se due squadre ottengono lo stesso numero di punti nella classifica del girone di Champions League il turno lo passerà la squadra con la miglior differenza reti. Qualora pure quella fosse pari si prenderebbero in considerazione ulteriori criteri: dal maggior numeri di gol fatti al maggior numeri di reti realizzate in trasferta.