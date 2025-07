video suggerito

Squadra di calcio cinese accusata di stregoneria: ha nascosto amuleti nello spogliatoio avversario Il Changchun Xidu Football Club, squadra di calcio che milita nella terza divisione cinese, è stato sanzionato dalla Federcalcio per violazione dei principi etici: prima di una partita di campionato ha nascosto nello spogliatoio avversario oggetti magici, scritte e talismani per evocare forze a proprio vantaggio e portare sfortuna agli altri, "in difformità con le disposizioni del Codice Disciplinare"

A cura di Alessio Pediglieri

Scandalo nel calcio cinese davanti alla multa comminata al Changchun Xidu Football Club, squadra di calcio che milita nella terza divisione, che si è ritrovata con una sanzione economica da parte della federcalcio per aver depositato all'interno dello spogliatoio della squadra ospite, lo Shanxi Chongde Ronghai, alcuni oggetti prima di una partita di campionato. L'accusa è stata di aver praticato della stregoneria per riuscire ad avere la meglio in campo e limitare gli avversari dopo che sono stati trovati degli amuleti, alcune scritte e un talismano taoista.

Changchun FC accusato di stregoneria, ha violato l'etica sportiva

In quella partita, il Changchun alla fine vinse 2-0, ma quanto fatto prima di scendere in campo è stato considerato un gesto antisportivo, in violazione del regolamento, sfruttando pratiche mistiche nel tentativo di ottenere un vantaggio sleale. La Federcalcio cinese è stata irremovibile dopo aver trovato nello spogliatoio artefatti che utilizzavano il "fulu", una tipologia precisa di foglie usate nelle evocazioni e nelle preghiere con il preciso scopo di richiamare a proprio vantaggio energie spirituali in questo caso per influenzare negativamente le prestazioni dell'avversario. Nella tradizione cinese, infatti, si utilizzano proprio per causare sfortuna agli altri.

Il comunicato della Federcalcio cinese: club multato dopo le verifiche

La Federcalcio ha emesso così una nota formale sull'episodio che è diventato di dominio pubblico con un comunicato dettagliato e circostanziato: la società dello Changchun è incorsa all'infrazione degli articoli 115 e 116 del Codice etico, avendo collocato "una serie di oggetti superstiziosi di stampo feudale nello spogliatoio della squadra ospite. La Cfl" l'organo federale che decreta sull'etica calcistica nazionale cinese, "affronterà con fermezza e serietà ogni tipo di violazione dei regolamenti e delle discipline, in conformità con le disposizioni del Codice Disciplinare ed Etico". Sul fronte sportivo, invece non ci sono state ripercussioni: il successo ottenuto sul campo – 2-0 – non verrà cambiato, fermo restando la multa da quasi 4 mila euro inflitta al club di terza divisione.