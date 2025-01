La classifica aggiornata di Champions League: Inter e Milan a caccia della top 8

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Manca una giornata e mezza al termine della fase campionato della Champions League 2025. Due squadre si sono già qualificate per gli ottavi, in quindici hanno la certezza di giocare almeno i playoff. Ma le ultime ventisette partite in programma possono stravolgere, in gran parte, la classifica. Le prime otto della classifica giocheranno direttamente gli ottavi, nel mese di marzo, mentre le squadre collocate dalla 9ª alla 24ª posizione saranno costrette a giocare i playoff. Atalanta, Inter, Milan e Juventus si sono garantite almeno i playoff, che si terranno nel mese di febbraio.

La classifica aggiornata di Champions League

Ecco la classifica aggiornata della fase campionato di Champions League:

Liverpool * 21 (+13) Barcellona * 18 (+15) Atletico Madrid * 15 (+5) Atalanta * 14 (+14) Arsenal 13 (+9) Leverkusen 13 * (+6) Inter 13 (+6) Aston Villa * 13 (+5) Brest 13 (+4) Monaco * 13 (+3) Lille 13 * (+2) Bayern Monaco 12 (+9) Borussia Dortmund * 12 (+8) Juventus * 12 (+4) Milan 12 (+3) PSV * 11 (+3) Club Brugge * 11 (-2) Benfica * 10 (+2) Sporting 10 (+2) Feyenoord 10 (-1) Stoccarda * 10 (-1) Real Madrid 9 (+1) Celtic 9 (0) Manchester City 8 (+4) Dinamo Zagabria 8 (-5) PSG 7 (0) Bologna* 5 (-5) Shakhtar 4 (-8) Sparta Praga 4 (-11) Girona 3 (-6) Stella Rossa * 3 (-10) Sturm Graz * 3 (-8) Salisburgo 3 (-15) RB Lipsia 0 (-7) Slovan Bratislava * 0 (-18) Young Boys 0 (-19)

*una partita in più

Cosa succede in caso di parità di punti

Non essendoci più il girone canonico con le doppie sfide di andata e ritorno, non vale più il confronto diretto come discriminante. In caso di parità di punti si valuterà la differenza reti generale. In caso di ulteriore parità si guarderebbe il maggior numero di gol realizzati nella fase a campionato. Poi verrebbero considerati il maggior numero di reti siglate in trasferta e il maggior numero di vittorie fuori casa.