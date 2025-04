Szczesny fa il fenomeno in Champions, Capello bacchetta la Juve: “Non hanno capito il suo valore”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Wojciech Szczesny sta vivendo una stagione incredibile, una stagione da film, anzi da serie tv, visto che oggi le dedicano anche a tanti campioni dello sport. La scorsa estate ha lasciato la Juve, poi ha deciso di ritirarsi, ma mentre era nel suo buen retiro ha ricevuto una chiamata, prima ha detto no, poi sì. Ed è salito a bordo del Barcellona, primo nella Lega e in semifinale di Champions. Risultati ottenuti grazie alle parate del portiere, esaltato da Fabio Capello che non ha lesinato critiche alla Juve, che lo ha lasciato andare senza troppe remore.

Szczesny: dal ritiro alla semifinale di Champions League

La scorsa estate la Juventus acquista Di Gregorio e conferma Perin. Il portiere polacco viene messo alla porta. Il rapporto tra le parti è ottimo. Szczesny si accorda con il club bianconero e rescinde il contratto prima di Ferragosto. Dopo quasi due settimane il polacco annuncia il ritiro dal calcio, la notizia è sorprendente. Passa un mese e Szczesny torna sotto contratto. Il Barcellona perde per tutto l'anno, o quasi, il titolare ter Stegen. Il mercato è chiuso, ma non per gli svincolati. Il ritiro può attendere, così come le partite a golf.

Capello: "Lo consideravano già un ex"

L'ex portiere di Roma e Arsenal è stato grande protagonista nella partita di ritorno dei quarti di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il Barcellona dopo il 4-0 dell'andata sembrava bello saldo, ma ha rischiato grosso ed ha perso 3-1. Szczesny si è superato effettuando una serie di parate eccezionali.

Commentando la sua prestazione al Westfalen Stadion, Fabio Capello a Sky ha rifilato una stilettata alla Juventus che se lo è lasciato sfuggire troppo facilmente: "Questo dimostra che quelli che lo avevano in casa non avevano capito il vero valore del giocatore. L'avevano battezzato che era già un ex. Poi hanno un puntato su un giovane".