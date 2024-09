video suggerito

Szczesny non si ritira più e torna a giocare a calcio: va al Barcellona, e la Juve ci guadagna L’infortunio di Ter Stegen ha aperto le porte del Barcellona a Szczesny, che lo scorso agosto aveva lasciato il calcio. L’ex portiere della Juventus torna sui suoi passi e firma fino a giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

A volte la vita è davvero strana. Szczesny a 34 anni, nemmeno un mese fa, ha lasciato il calcio. Si è ritirato. Sabato scorso ha salutato i tifosi della Juventus allo Stadium con tutti gli onori. Ventiquattr'ore dopo si è infortunato seriamente al ginocchio Ter Stegen. Stop di almeno otto mesi per il tedesco, che molto probabilmente sarà sostituito proprio da Szczesny che sta per tornare sui suoi passi. Niente ritiro e firma con il Barcellona. Il portiere però ora deve trattare con la Juventus prima di firmare il nuovo contratto.

Szczesny, l'addio al calcio e il saluto ai tifosi della Juve

La Juventus ha scelto Di Gregorio, nonostante il polacco sia stato un baluardo dei bianconeri. Per qualche tempo si è posto il problema. Non quello del dualismo, ma della cessione di Szczesny, che alla fine dopo aver rinunciato a una ricca proposta saudita ha annunciato la rescissione con la Juve e poi si è ritirato dal calcio. Un peccato. È dispiaciuto perché Szczesny è un grandissimo portiere ed un vero uomo di sport.

L'infortunio di Ter Stegen cambia tutto

Il saluto al popolo bianconero prima della sfida con il Napoli, poi qualche giorno di vacanza, a Marbella, in Spagna e in Spagna Marc Andrè Ter Stegen, bandiera del Barcellona domenica scorsa ha subito un tremendo infortunio al ginocchio. Si era capito subito che il problema fosse serio, il tedesco è stato già operato: stagione finita. Flick, il tecnico dei catalani, ha detto che il club non ha intenzione di operare sul mercato, ma non è così. Dichiarazioni canoniche.

Sono stati fatti i nomi di Navas e Bravo, e di una sfilza di portieri a spasso, compreso quello di Szczesny, implorato dai tifosi catalani. E il polacco sembra destinato al sì. Un sì di lusso, per entrambi. Al Mundo Deportivo ha risposto, ma si è limitato a dire: "Spero solo che Marc si riprenda presto, è un buon amico e un grande portiere e gli auguro il meglio".

Szczesny deve trovare l'accordo con la Juve

I rumors, però, si fanno sempre molto più forti e l'idea di Barcellona è sempre più forte. Secondo quanto riporta "El Chiringuito TV" Szczesny avrebbe accettato l'offerta del Barcellona. Il polacco dovrebbe firmare fino a giugno. L'annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Avendo lasciato il calcio e rescisso con i bianconeri non c'è alcun accordo da trovare tra i club, ma Szczesny quando ha rescisso ha firmato un contratto con una clausola che stabilisce che la buonuscita da due milioni di euro si annulla in caso di firma con un'altra squadra.