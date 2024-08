video suggerito

Szczesny dà l’addio alla Juventus: il suo futuro è tutto da decidere, valuta anche il ritiro dal calcio Le strade di Szczesny e della Juventus si separano ufficialmente. Si chiude un’avventura durata sette anni. Il futuro del portiere polacco è ancora tutto da scrivere, non è escluso il ritiro dal calcio per Szczesny. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Che la Juventus e Szczesny si separassero era praticamente scontato. Ora è anche ufficiale. A pochi giorni dall'inizio del campionato in modo definitivo si dividono le strade del fortissimo portiere polacco e del club bianconero, che aveva già deciso di puntare su Michele Di Gregorio, prelevato dal Monza. Szczesny al momento è dunque senza squadre, e secondo alcune informazione potrebbe anche decidere di lasciare il calcio giocato.

Risoluzione del contratto tra Juventus e Szczesny

Non è stato un freddo comunicato quello che segna l'addio tra la Juventus e Szczesny. I bianconeri ricordano il momento dell'arrivo, come vice Buffon e la grande avventura vissuta dal portiere polacco che ha disputato 252 partite ufficiali, 200 in Serie A, con complessivi 100 clean sheets e nove rigori parati. Ma soprattutto con otto titoli vinti: "In un attimo Tek ha conquistato gli juventini del mondo e siamo certi che tutti noi porteremo sempre nel cuore l’uomo e il professionista che ha indossato con orgoglio e impegno la nostra maglia. Grazie di tutto Tek e in bocca al lupo per il futuro!".

L'operazione dal punto di vista economico produce un impatto negativo sull'esercizio 2023-2024 pari a 1,6 milioni di euro: "Per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore". Anche se con questa separazione la Juventus risparmia 13 milioni di euro lordi per il contratto, che era valido per un'altra stagione.

Quale sarà il futuro di Szczesny: c'è l'ipotesi del ritiro

Ora cosa farà l'ex portiere di Arsenal e Roma? Nelle ultime settimane Szczesny aveva avuto un'importante e ricca offerte da parte dell'Al-Nassr, club saudita con cui gioca Cristiano Ronaldo, ma non se n'è fatto più nulla. Anche l'idea Monza è tramontata rapidamente, così come quella del Napoli, che è dura meno di un pomeriggio. Szczesny resta in attesa e se non avrà un'offerta convincente potrebbe decidere di chiudere la sua carriera a 34 anni e dopo sette anni con la Juventus.