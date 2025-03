video suggerito

Candreva annuncia il suo addio al calcio a 38 anni: “Lo considero come un nuovo punto di partenza” Antonio Candreva ha annunciato il suo addio al calcio giocato all’età di 38 anni. Svincolato dal termine dell’ultima stagione vissuta con la maglia della Salernitana, l’ex Inter, Juventus e Lazio ha reso nota la sua decisione pubblicando un video di saluti sui social. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio Candreva ha annunciato il suo addio al calcio. L'ex centrocampista offensivo, che fino alla stagione scorsa ha vestito la maglia della Salernitana, ha detto basta a 38 anni. L'ha fatto attraverso un video pubblicato sul suo account social di Instagram spiegando i motivi della sua decisione. Candreva veniva da ben due stagioni consecutive con la maglia della Salernitana in cui, soprattutto nella prima, in una squadra impreziosita anche da giocatori del calibro di Dia e Piatek, aveva realizzato 7 gol e 5 assist in 35 presenze. Sei gol e 6 assist invece nella stagione della cocente retrocessione dei granata.

L'ultima partita, quella giocata a San Siro contro il Milan e pareggiata 3-3 dai campani, è stato di fatto la sua ultima gara ufficiale in Serie A e in generale nel calcio professionistico. Candreva è rimasto poi svincolato dopo l'addio alla Salernitana nonostante ci si aspettasse che potesse vivere ancora un altro paio di stagioni da protagonista. "Caro calcio oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita, è arrivato il momento di salutarti – ha detto Candreva nel suo video girato interamente al Meazza e accompagnato dalle voci degli speaker che gridavano ai suoi gol -. Qui a San Siro, nella Scala del calcio, dove ho giocato la mia ultima partita".

Candreva ha parlato brevemente della sua esperienza sicuramente ricca di successi e di percorsi importanti in squadre di grande blasone: "Trent'anni anni fa è iniziato il mio viaggio con te tra gioia e dolori, sacrifici e vittorie, e di sicuro tante emozioni – ha detto Candreva che ha poi concluso -. Ho vissuto il mio sogno, la mia passione. Non lo considero un addio ma solo un nuovo punto di partenza. Grazie calcio, ci vediamo presto". Candreva dice addio dunque dopo ben 106 gol realizzati e anche 122 assist in 693 presenze complessive tra giovanili, Serie C, Serie B e Serie A.

Leggi anche Il Manchester United annuncia il nuovo stadio dopo Old Trafford: opera mastodontica da 100mila posti

I numeri di Candreva anche con la Nazionale Italiana

Nel suo straordinario percorso nel mondo del calcio Candreva può vantare anche 54 presenze, 7 gol e 13 assist con l'Italia dopo l'esordio nella Nazionale maggiore datato 14 novembre 2009 nell'amichevole contro l'Olanda. Per lui anche 40 presenze in Europa League e 12 in Champions che hanno impreziosito un percorso esaltante per un giocatore di enorme valore. Le ultime due stagioni con la Salernitana, specie quella 2022/2023, hanno messo in mostra ulteriormente un giocatore straordinario e sicuramente un grande professionista.