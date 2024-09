video suggerito

Il dramma di ter Stegen diventa una occasione unica: Bravo e Navas piombano sul Barcellona come falchi Il gravissimo infortunio subito da Marc-André ter Stegen (rottura completa del tendine rotuleo, stagione finita) si è trasformato nella classica occasione d’oro per altri portieri che si sono subito autocandidati per sostituirlo al Barcellona. Il derby più accesso è tra l’ex Claudio Bravo e lo svincolato Keylor Navas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il terrificante infortunio di ter Stegen, portiere titolare del Barcellona ha lasciato la squadra con un vuoto enorme in mezzo ai pali perché l'estremo degli azulgrana ha già detto addio alla stagione e a mercato chiuso non è possibile effettuare acquisti. Se non tra i portieri senza una squadra. Tra cui non sono mancate le immediate autocandidature, tra cui quella dell'ex di turno, il 41enne Claudio Bravo ritiratosi ad agosto, e del costaricano Keylor Navas che ha mandato in avanscoperta il suo agente, Jorge Mendes.

Le autocandidature di Bravo e Navas al posto di ter Stegen

Claudio Bravo ha risposto subito "presente". La chiamata da parte del Barcellona non c'è ancora stata ma per il portiere cileno non ci sarebbe alcun problema infilare nuovamente i guanti malgrado l'addio al calcio a 41 anni suonati dello scorso agosto. L'ex nazionale cileno ha chiuso la carriera con la maglia del Betis ma è soprattutto al Barça legatissimo, per le due stagioni tra il 2014 e il 2016 dove vinse due campionati da titolare e giocò insieme proprio a ter Stegen, che poi gli prese il posto.

Oltre all'ex di turno, anche un altro portiere ad oggi svincolato si è fatto avanti, approfittando dell'occasione unica: Keylor Navas. Il costaricano, silurato dal PSG è senza squadra ma arriverebbe a Barcellona in un secondo se il club lo chiamasse. Candidatura forte, soprattutto perché ha mandato in avanscoperta il suo agente, il potentissimo Jorge Mendes che è già al lavoro per provare a chiudere la trattativa.

Infortunio a ter Stegen: il regolamento e la situazione del Barcellona

Il terribile infortunio rimediato da ter Stegen nella partita di Liga di domenica sera tra il Villarreal e il Barcellona ha messo in ginocchio il club azulgrana che adesso deve guardarsi intorno per trovare un degno sostituto da qui fino a fine stagione. Il secondo a disposizione, il 25enne Inaki Pena non ha la caratura per garantire solidità ad altissimi livelli sia in Spagna che in Europa. Ma il regolamento parla chiaro: il Barça non può intervenire come vorrebbe a mercato chiuso, bensì sfruttare un'unica via di fuga: i giocatori svincolati. Solamente i portieri senza un contratto in essere possono infatti venire ingagfiati dai catalani.

Cosa si è fatto ter Stegen, stagione finita: quando rientra

Durante la partita tra Villarreal e Barcellona, a fine primo tempo il portiere degli azulgrana si è gravemente infortunato. Il portiere tedesco è uscito su un calcio d’angolo, allungandosi, ed è atterrato pesantemente a terra sulla gamba destra che ha ceduto all'altezza del ginocchio: lesione del tendine rotuleo.

Costretto a uscire in barella e in lacrime, subito trasportato in ambulanza all’ospedale Vithas Castellon, la diagnosi è stata devastante: "Rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio destro". Sottoposto nel pomeriggio di lunedì 23 settembre a un intervento chirurgico, per lui la stagione è già finita. Tempi di recupero lunghissimi (si parla di 8 mesi) anche perché si tratta dello stesso ginocchio che aveva già subito due operazioni nel 2020 e poi nel 2021.