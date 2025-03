video suggerito

La storia di Flavien Enzo Boyomo: 8mila chilometri in due giorni per giocare con l’Osasuna, ko 3-0 Flavien Enzo Boyomo in due giorni è passato dal Camerun a Barcellona. Dalle Qualificazioni Mondiali 2026 alla sfida di campionato tra Barcellona e Osasuna: un viaggio in auto, tre in aereo per questo difensore subentrato nella ripresa. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

Barcellona-Osasuna, recupero della Liga, si è giocata giovedì scorso, a due giorni dall'ultima partita delle nazionali di marzo. Una rarità. La Liga ha forzato un po' la mano per far giocare il recupero ai catalani, prima di un tour de force. L'Osasuna battuto 3-0 fa ricorso per la presenza in campo di Inigo Martinez, a loro dire irregolare. Di sicuro merita una lode Flavien Enzo Boyomo, difensore dell'Osasuna, che ha percorso 8 mila chilometri e ha preso tre aerei diversi per prendere parte all'incontro.

Il recupero Barcellona-Osasuna

Una storia d'altri tempi quella del difensore del Camerun che letteralmente ha fatto di tutto per tornare a disposizione della sua squadra per il recupero di campionato. Martedì 25 marzo ha giocato contro la Libia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Due giorni e un'ora dopo è sceso in campo, nella ripresa, in Barcellona-Osasuna. C'è solo da tirare giù il cappello per l'abnegazione e l'impegno mostrati da Boyomo.

Il lunghissimo viaggio di Enzo Boyomo

Un'avventura vera e propria: ottomila chilometri in vola, tre aerei attraversando tre paesi differenti per Flavien Enzo Boyomo, in campo in Camerun-Libia 3-1 delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 e poi in vola. Finita la partita sale a bordo di un auto che lo porta a Yaoundé, capitale del Camerun. Percorre 217 chilometri in 4 ore e mezza. Da lì parte e si imbarca verso la Turchia. Volo diretto senza scali verso Istanbul: durata 7 ore e 15 minuti.

A quel punto scende dall'aereo e ne sale su un altro, stavolta diretto a Madrid: 4 ore e mezza di volo e arrivo in Spagna. Non finisce qui. Perché c'è da coprire una terza tratta quella più semplice, a questo punto: quella che lo ha portato sempre in aereo da Madrid a Barcellona. Tre aerei differenti e oltre ottomila chilometri, compresi quelli in auto. Il tecnico Vicente Moreno lo ha portato in panchina, poi lo ha fatto entrare, il giusto premio per un impegno così grande, anche se la partita poi è finita 3-0.