Ter Stegen guarda il suo ginocchio dopo l’infortunio e si dispera: rivive un incubo Grave infortunio al ginocchio per ter Stegen in Villarreal-Barcellona, rischia un nuovo lunghissimo stop dopo quello del 2021. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Marc Ter Stegen rischia di restare fermo per moltissimo tempo. Il portiere del Barcellona ha rimediato un grave infortunio in occasione della partita di campionato contro il Villarreal. Lo stesso tedesco dopo un'uscita alta, si è reso conto delle condizioni del suo ginocchio destro disperandosi. Per lui si tratta di un vero e proprio incubo, visto che nel 2021 ha dovuto fare i conti con un primo grave problema al tendine rotuleo. Secondo le prime indiscrezioni, potrebbe trattarsi dello stesso problema

Infortunio al ginocchio per Ter Stegen in occasione di Villarreal-Barcellona

Cosa è successo all'estremo difensore? Nel tentativo di anticipare tutti su un pallone alto, Ter Stegen è andato altissimo ricadendo però in malo modo. A pagare dazio è stato il suo ginocchio destro che a quanto pare ha fatto crack sotto il carico di tutto il peso del corpo. Infatti le sue urla hanno subito richiamato l'attenzione di compagni e avversari, molto preoccupati. Un video di DAZN ha mostrato la prima reazione del portiere che dopo essere atterrato sul campo ha guardato il suo ginocchio e si è lasciato andare alle lacrime. La rotula infatti è sembrata fuori posto rispetto alla sua normale posizione.

Lacrime e barella per Ter Stegen dopo l'infortunio al ginocchio

Dopo le prime cure sul campo, i sanitari del Barcellona hanno messo Ter Stegen sulla barella e lo hanno portato fuori dal campo. Mani sul volto e pianto a dirotto per il trentaduenne accompagnato anche dai bellissimi applausi dei tifosi di casa. Non sembrano esserci molti dubbi sulle sue condizioni, e sull'entità dell'infortunio. Difficile pensare che non sia qualcosa di molto grave per questo sfortunato giocatore che rischia di incappare in un nuovo stop.

Una tegola per il club catalano che ha in Ter Stegen un vero e proprio baluardo. Anche contro il Sottomarino giallo infatti, il portiere si è reso protagonista di un doppio intervento importante, soprattutto nell'uno contro uno. Alla fine però la sua partita è finita con ampio anticipo per questo sfortunato episodio. Ora grande attesa per l'esito degli esami strumentali: sembra scontato il ritorno in campo nel 2025 stando alle prime indiscrezioni. Un nuovo incubo dopo l'infortunio di 3 anni fa. Infatti i primi rumours parlano di una nuova rottura del tendine rotuleo, e di un possibile stop di 8 mesi.