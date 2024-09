video suggerito

Szczesny è invaso dai messaggi dei tifosi del Barcellona: gli chiedono tutti la stessa cosa Szczesny si è ritirato dal calcio un mese fa ma i tifosi del Barcellona lo tentano a tornare subito in campo: i sostenitori blaugrana vogliono lui per sostituire Ter Stegen in questa stagione.

A cura di Ada Cotugno

La porta del Barcellona è in attesa di un nuovo numero uno dopo il terribile infortunio di Ter Stegen che lo costringerà a saltare il resto della stagione. Mentre la dirigenza fa i calcoli per scegliere il sostituto, i tifosi non hanno nessun dubbio: è cominciata l'opera di convincimento per il ritorno in campo di Wojciech Szczesny, ex portiere della Juventus che ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio un mese fa.

Potrebbe essere l'ultimo grande ballo del polacco, in una squadra che ha disperatamente bisogno di vincere dopo l'ultima stagione e che con Flick ha finalmente ritrovato la strada giusta. I suoi social sono intasati dai messaggi dei sostenitori balugrana provenienti da tutti il mondo che quasi lo implorano di interrompere la sua pensione per cominciare l'ultima grande avventura.

I tifosi del Barcellona vogliono Szczesny

Sebbene in giro ci siano diversi nomi di spessore pronti a subentrare, tutta la tifoseria del Barcellona ha in mente solo Szczesny per sostituire Ter Stegen in questa sfortunatissima stagione. E non hanno perso tempo per recapitare il messaggio al destinatario: l'ultima foto pubblicata dal portiere su Instagram, che lo ritrae durante l'omaggio della Juventus per il ritiro, è stata invasa dai commenti dei blaugrana che lo chiamano a gran voce. "Il Barcellona ha bisogno di te" scrivono in tanti in inglese, spagnolo e perfino polacco per essere sicuri di farsi capire bene.

Tutti sono d'accordo nel dire che è il parametro zero più allettante presente sul mercato, nonostante tecnicamente abbia deciso di ritirarsi e quindi di non giocare più. Il Barcellona sta facendo le sue valutazioni tra diversi profili, anche alcuni che come Szczesny hanno appeso i guantoni al chiodo da diverso tempo. Per il momento il polacco non ha risposto a nessuno dei messaggi e non ha lasciato indizi che possano far pensare a un'apertura verso il Barça che vuole assolutamente accelerare le pratiche per non correre il rischio di restare troppo a lungo senza un portiere di spessore.