video suggerito

Varato il protocollo di massima sicurezza in vista di Barcellona-Inter: “Gara ad altissimo rischio” La Commissione permanente contro la violenza e l’intolleranza nello sport ha comunicato all’Uefa di aver catalogato la semifinale di andata di Champions League Barcellona-Inter “ad alto rischio”, per cui verrà varato il protocollo di massima sicurezza. Nessuna conseguenza sull’esodo atteso da parte dei tifosi nerazzurri. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Commissione permanente della Commissione statale spagnola contro la violenza e il razzismo, per combattere l'intolleranza nello sport ha deciso di catalogare la prossima semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter come una partita ad alto rischio incidenti. Ciò significa che non vi saranno restrizioni per i tifosi nerazzurri che vorranno raggiungere lo Stadio Olimpico di Barcellona, ma che le autorità spagnole adotteranno la massima allerta possibile e il massimo dispendio di forze dell'ordine per garantire la pubblica sicurezza.

Barcellona-Inter a rischio per l'ordine pubblico: protocollo di massima sicurezza

Più che una gara a reale rischio scontri tra le due tifoserie, la scelta della Commissione, che ha comunicato all'Uefa la propria decisione, è nata dalla natura dell'importanza intrinseca della semifinale, che si disputerà il prossimo 30 aprile alle 21:00: un match delicatissimo per il quale si è optato per un protocollo classico che entra in vigore quando vi è pericolo di tafferugli. Il Barcellona da parte sua ha da tempo allontanato le frange di tifo organizzato dal proprio pubblico, anche se sacche di ultrà sono ancora presenti all'interno dei gruppi più estremi. Lo stesso dicasi per l'Inter che ha riunito l'intera Curva Nord in una unica egida di tifosi, allontanando di par suo, gruppi violenti.

Tolleranza zero in Spagna contro la violenza: protocolli massimi sempre più adoperati

In Spagna ultimamente la soglia di prevenzione verso l'intolleranza tra tifoserie è aumentata quasi alla soglia "zero", anticipando – anche solo per il grado di importanza del match come nel caso di Barcellona-Inter di Champions League – eventuali problematiche. Non a caso, nella lista della Commissione iberica sono finiti altri 4 incontri del calcio spagnolo: la finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid in programma sabato prossimo sul neutro di Siviglia, Osasuna-Siviglia di Liga e due match della Second divisione: Mirandes-Burgos e Racing Santander-Deportivo La Coruna.