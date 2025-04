video suggerito

Vicario fa una papera imperdonabile con il Tottenham: i tifosi chiedono subito la cessione Vicario ha lisciato il pallone in un'uscita dai pali disastrosa: il portiere del Tottenham combina la frittata contro il Nottingham Forest e viene preso di mira dai tifosi.

A cura di Ada Cotugno

Guglielmo Vicario è entrato nel mirino dei tifosi del Tottenham che chiedono la sua cessione alla fine di questa annata disastrosa. Gli Spurs sono sedicesimi in classifica, appena due posizioni sopra alla zona rossa che sancirebbe la retrocessione, e la salvezza archiviata è l'unico traguardo raggiunto in una stagione completamente da dimenticare. Neanche le ultime battute regalano gioie e nella sconfitta contro il Nottingham Forest il portiere è stato protagonista in negativo con una papera che è diventata già virale.

Sui due gol segnati dagli avversari pesano i suoi errori (anche sul terzo che poi è stato annullato dal VAR), ma l'uscita su Wood è stata quella più criticata in assoluto. In effetti Vicario ha fatto un balzo in avanti completamente a vuoto lisciando il pallone che nel frattempo è volato alle sue spalle finendo in porta: una scena brutta da vedere e che potrebbe condizionare il suo futuro nel nord di Londra dopo le proteste della tifoseria.

Vicario fa un'uscita a vuoto

Il colpo di testa di Wood è apprezzabile, ma il gol è tutto frutto della papera assurda fatta da Vicario che si è trovato al posto sbagliato al momento sbagliato. Elanga ha letto benissimo la situazione e ha messo un cross in mezzo all'area perfetto per il neozelandese, ma per anticiparlo l'italiano si è fatto trarre in inganno commettendo una frittata pazzesca: voleva togliere il pallone dalla testa dell'avversario, ma l'uscita è stata completamente a vuoto e ha lisciato l'obiettivo.

L'attaccante del Nottingham ha fatto pochissima fatica a girarsi e a mettere in porta il pallone del momentaneo 2-0, facendo scatenare le ire dei tifosi del Tottenham che se la sono presa con il portiere. Per qualcuno deve essere ceduto immediatamente perché ha commesso troppi errori in questa stagione, per altri è semplicemente sopravvalutato ed è stato acquistato per una cifra sproporzionata rispetto al suo valore. Di sicuro nel macello combinato dagli inglesi in questo campionato pesa qualche papera di troppo commesso da Vicario che rischia anche di non essere confermato.