Szczesny, dal golf alla Champions: “Stavo giocando con mio figlio, ora si avvicina il sogno più grande”

Wojciech Szczesny si gode la sua favola in azulgrana, con il Barcellona che lo ha chiamato in extremis per far fronte all'infortunio di inizio anno di Ter Stegen, prendendosi la titolarità tra i pali catalani che potrebbe venire mesa in discussione dal rientro del numero 1 tedesco. Ma senza preoccuparsene più di tanto visto che quando fu fatto il suo nome, aveva già di fatto appeso i guanti al chiodo, ritornando sui suoi passi nel momento in cui ha intravisto il sogno ad occhi aperti, che si può concretizzare con la qualificazione in Champions a discapito del Borussia Dortmund: "Non spreco energie pensando al futuro… sono concentrato sull'oggi e sull'avvicinamento al mio sogno sportivo".

Szczesny, dal golf alla Champions: "Si sta avvicinando il mio sogno più grande"

La Champions League: per Wojciech Szczesny non è mai stato possibile alzare il trofeo al cielo, visto che Arsenal e Juventus l'Europa gli è sempre stata proibita. Prima della chiamata estiva, arrivata come il classico fulmine a ciel sereno, che gli ha sconvolto la vita privata e sportiva a tal punto da ritornare sulla propria decisione del ritiro e abbracciare il songo più grande. "Stavo giocando a golf con mio figlio. Prima di quel momento, avevo già ricevuto alcune chiamate, ma avevo detto no" ha svelato nella conferenza pre Champions. "Ora? Sto giocando in una delle migliori squadre in Europa… e mi piace vincere. Sarebbe stato impossibile per me immaginare di vincere competizioni così importanti dopo aver deciso per il ritiro. E ora mi sto avvicinando alla vittoria della Champions League, che è un mio sogno. Le cose accadono molto in fretta, senza poterle controllare".

Szczesny e il dualismo con Ter Stegen: "Qualunque sia la scelta, l'accetterò"

Da controllare al momento è il presente e il prossimo futuro che porta i colori del Barcellona. Se Szczesny sarà tra i pali martedì sera contro il Borussia a Dortmund lo deciderà solo Flick, poco conta per l'ex numero 1 juventino: "È una partita importante per la squadra e anche per me. Siamo tutti sulla stessa barca e vogliamo tutti dare il massimo. Abbiamo giocato contro squadre molto forti e ci ripeteremo. Sono venuto qui per sostituire Ter Stegen, ma qualunque cosa accada, rispetterò la decisione. Se Flick deciderà di far giocare lui, lo rispetterò. Io e lui abbiamo un buon rapporto".

Szczesny, il futuro si chiama Champions: "Non spreco energie a pensare al rinnovo"

Comunque andrà per Wojciech Szczesny l'esperienza al Barça è già più che positiva e irripetibile: "Il mio contratto scade a fine stagione e mi concentrerò solo sulle partite. Non sprecherò energie su questioni future o trattative contrattuali. Sono concentrato sulla partita di domani, sul dare il massimo e offrire la mia esperienza. Con l'età, si finisce per gestire la pressione in modo diverso. I giovani sono più entusiasti ma io rimango calmo: cerco di aiutarli a mantenere la tranquillità"