Paris Saint Germain e Barcellona perdono ma ritornano in semifinale di Champions League L'Aston Villa batte 3-2 il PSG, che in virtù del successo dell'andata passa in semifinale. Decisivo Donnarumma. La tripletta di Guirassy permette al Borussia di vincere con il Barcellona, che passa in virtù del 4-0 dell'andata. Il Barcellona sfiderà Inter o Bayern.

A cura di Alessio Morra

Paris Saint Germain e Barcellona sono le prime due semifinaliste della Champions League 2024-2025. Era tutto previsto, ma per le squadre di Luis Enrique e Flick è stata in realtà molto più complicata del previsto. Il PSG conduceva 2-0 ed ha perso 3-2 contro un coriaceo Aston Villa. Mentre il Borussia Dortmund (ko 4-0 all'andata) con la tripletta di Guirassy ha battuto il Barcellona, che torna in semifinale dopo sei anni, la prima volta dopo l'addio di Messi. Mercoledì Inter-Bayern Monaco, chi passa sfida il Barcellona, e Real Madrid-Arsenal.

Aston Villa-PSG 3-2

3-1 all'andata. Il Paris è favorito, ma i Villans non sono una squadra abituata a mollare. Prima del via c'è un errore da dilettanti. Al Villa Park risuona l'inno dell'Europa League e non quello della Champions. L'avvio di partita è del PSG che al terzo tentativo trova il gol del vantaggio con Hakimi che supera il ‘Dibu' Martinez. Poi raddoppia Nuno Mendes, il 2-0 sembra chiudere definitivamente la doppia sfida. Non è così, non sarà così.

L'Aston Villa rimonta, anzi, prima accorcia, poi pareggia e infine si mette avanti, sul 3-2. La strizza è quella dei momenti migliori per il Paris, che si affida a un santo protettore. Santo Gigio. Donnarumma effettua tre parate portentose nel momento più delicato. Tre parate da otto pieno in pagella. I gol di Tielemans, McGinn e Konsa rendono meno amara l'eliminazione per l'Aston Villa di Emery, che esce tra gli applausi pure del principe William. Per il PSG è la seconda semifinale consecutiva, ed è la quarta nelle ultime sei stagioni, solo una volta ha superato l'ostacolo.

Borussia Dortmund-Barcellona 3-1

Esce a testa altissima il Borussia Dortmund, che riscatta un'annata orrenda, che rischia di chiudere senza nemmeno un posto nelle prossime coppe europee, gettando il cuore oltre l'ostacolo e battendo il Barcellona nella gara di ritorno dei quarti di finale. Dopo il 4-0 dell'andata sembrava tutto deciso, e invece al Westfalen Stadion il Borussia Dortmund in alcuni momenti ha sognato l'impresa che sarebbe stata titanica.

Mattatore assoluto Guirassy, autore di una tripletta. L'attaccante della Guinea segna su rigore nel primo tempo, cucchiaio a Szczesny, e raddoppia a inizio ripresa. La squadra di Flick trema, ma con una botta di fortuna scaccia i fantasmi. L'autorete di Bensebaini vale il 2-1. Guirassy si porta a casa il pallone e rende il finale intenso. Ma il risultato non cambia, finisce 3-1.