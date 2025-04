Donnarumma fa due parate assurde in tre minuti contro l’Aston Villa: tiene in piedi il PSG

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

L'Aston Villa non ci pensa minimamente ad arrendersi al PSG: al Villa Park gli inglesi stanno vivendo un secondo tempo infuocato e cercano in tutti i modi di mettere in discussione il risultato costringendo i parigini ai supplementari nel ritorno dei quarti di finale di ritorno. Nel giro di due minuti sono passati in vantaggio per 3-2 ma avrebbero potuto pareggiare i conti dei gol complessivi se non fosse stato per il puro istinto di Gigio Donnarumma.

Il portiere è in una serata di grazia e in pochissimi minuti sfodera due parate di altissimo livello che disinnescano gli attacchi dei Villans. Nel mezzo è arrivato il gol del vantaggio di Rashford ma il vantaggio degli inglesi sarebbe potuto essere più ampio se non fosse stato per il doppio intervento dell'italiano che si è superato a ogni parata.

Donnarumma salva il PSG con due super parate

L'intervento del portiere è stato davvero incredibile. L'Aston Villa era riuscito a pareggiare contro il PSG dando vita a cinque minuti di fuoco in cui è uscito fuori Donnarumma: prima ha fermato un tiro di Rashford con dei riflessi pazzeschi, poi ha subito il gol dallo stesso inglese ma subito dopo si è fatto perdonare regalando ai tifosi francesi altri due interventi da stropicciarsi gli occhi.

Il più bello è senza dubbio il secondo, la mossa con la quale ha disinnescato il tiro di Tielemans che sembrava praticamente gol. Il belga era a due passi dalla sua porta e ha cercato di segnare con un pallonetto di testa, ma Donnarumma con uno scatto felino ha sfoderato la parata che ha salvato tutto. Una mossa praticamente impossibile che tiene a galla il PSG, seguita dal terzo intervento più bello della serata, quello sull'ex compagno di squadra Asensio che lo ha chiamato agli straordinari. Il portiere è l'unico motivo per il quale i francesi sono ancora in corsa in Champions League dopo questa serata disastrosa che vanifica il secondo tempo perfetto del Parco dei Principi.