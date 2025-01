Barcellona-Atalanta, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta si gioca l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League in casa del Barcellona nell'ultimo turno del girone unico: la Dea di Gasperini scende in campo allo stadio olimpico Lluís Companys con l'obiettivo di vincere per entrare nella Top 8 e di evitare i play-off. Fischio d’inizio alle ore 21.00, con diretta TV e streaming su Sky e Sky GO.

I nerazzurri non possono fare calcoli e devono solo vincere per difendere l'attuale posizione in classifica ed entrare nella fase ad eliminazione diretta dalla porta principale: la formazione allenata da Gian Piero Gasperini, attualmente al settimo posto in classifica, ha ben sei le squadre che la seguono con un punto di ritardo e altrettante cinque sono a -2 dalla Dea. Il Barça, invece, è già matematicamente sicuro dell’accesso agli ottavi di finale e ha ancora qualche possibilità di strappare il primato al Liverpool, avanti di tre punti: servirebbe un successo della squadra di Hansi Flick e la sconfitta dei Reds impegnati sul campo del PSV Eindhoven.

L'Atalanta viene dalle vittorie contro il Como in campionato e contro lo Sturm Graz nella penultima uscita europea, mentre il Barcellona nelle ultime due uscite ha segnato 12 gol: 7 al Valencia in Liga e 5 nella sorprendente rimonta in casa del Benfica in Champions.

Partita: Barcellona-Atalanta

Orario: 21:00

Dove: stadio olimpico Lluís Companys, Barcellona

Quando: mercoledì 29 gennaio 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: 8° turno Champions League (Fase a girone unico)

Barcellona-Atalanta, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Dove vedere in TV Barcellona-Atalanta? La partita di Champions non si potrà vedere in TV in chiaro, ma solo in esclusiva per gli abbonati. Diretta su Sky Sport Max e su Sky Sport 254, con possibilità anche di vedere i momenti salienti su Diretta Gol. La telecronaca sarà di Fabio Caressa e il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Barcellona-Atalanta, dove vederla in diretta streaming

Barcellona-Atalanta si potrà vedere in diretta streaming anche su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky e disponibile su dispositivi portatili e fissi. Possibile acquistare anche il singolo tagliando dell'evento su NOW, piattaforma live on-demand. Nessuna possibilità di seguire la sfida in chiaro.

Barcellona-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Champions League

Gasperini dovrebbe puntare sul duo offensivo formato da De Ketelaere e Retegui, visto che Lookman si è infortunato al ginocchio alla vigilia. Flick non dovrebbe fare molto turnover nonostante la qualificazione già acquisita e in attacco punterà su Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Queste le possibili scelte di formazione:

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Pedri, Casadó; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Flick.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Retegui, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.