Atalanta in scioltezza contro lo Sturm Graz: nerazzurri qualificati (almeno) ai playoff di Champions Atalanta-Sturm Graz 5-0, con i gol di Retegui, Pasalic, De Ketelaere, Lookman e Brescianini. Tutto facile per i nerazzurri in Champions, con un secondo tempo di altissimo livello.

A cura di Marco Beltrami

L’Atalanta riprende la sua cavalcata in Champions League battendo agevolmente lo Sturm Graz a Bergamo. La squadra di Gasperini dopo la sconfitta contro il Real Madrid sfrutta nel migliore dei modi la seconda sfida casalinga consecutiva, imponendosi 5-0 grazie ai gol di Retegui, Pasalic, De Ketelaere, Lookman e Brescianini. Un risultato che permette ai nerazzurri di portarsi momentaneamente in classifica al terzo posto con 14 punti, alle spalle di Liverpool e Barcellona ma con una partita in più.

La squadra di casa è partita subito bene trovando il gol dopo meno di un quarto d'ora con Retegui. Una situazione che ha permesso all'Atalanta di giocare in modo subito sciolto, anche se nel primo tempo non sono arrivate ulteriori occasioni con il ritmo che non è stato quello solito dei nerazzurri. Nella ripresa le cose sono cambiate con Gasperini che ha optato subito per due cambi, lasciando negli spogliatoi l'autore del gol e Palestra, e inserendo Lookman e Cuadrado grandi protagonisti nei successivi 45.

Infatti nel secondo tempo, la Dea ha cambiato marcia trovando il raddoppio con Pasalic proprio su assist al bacio di Cuadrado. Questa volta la marcatura è risultata valida, al contrario di quella di poco prima di De Ketelaere annullata con il Var per un fuorigioco precedente di Lookman. Al minuto 63′ l'attaccante belga si è rifatto con la marcatura del 3-0 che ha definitivo chiuso i conti. Mai pericolosi gli austriaci nella seconda frazione, al contrario dell'Atalanta che è andata vicina al poker con il gol di Zappacosta, ancora annullato per offside. Quarto gol che è arrivato nel finale grazie a Lookman al termine di una bella manovra offensiva.

La ciliegina sulla torta è arrivata proprio all'ultimo secondo del recupero con Brescianini, che ha sfruttato un'invenzione di Lookman.

