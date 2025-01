L’uscita disastrosa di Szczesny contro il Valencia, frana su un avversario: il VAR lo salva

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Ancora una volta Szczesny è stato protagonista di un'uscita horror con il Barcellona, la seconda nel giro di cinque giorni tra campionato e Champions League. Proprio come era successo contro il Benfica, anche durante la partita con il Valencia il portiere è uscito dai pali in una maniera disastrosa, franando direttamente sui piedi dell'avversario e rischiando di farsi fischiare un rigore contro.

Per fortuna il Barça era già avanti per 4-0 e l'azione non avrebbe rimesso in discussione il risultato, ma tra i tifosi è scoppiata la polemica sull'affidabilità del polacco che in pochissimi giorni ha ripetuto per due volte lo stesso errore. Alla fine questa volta è stato graziato dal VAR che non ha reputato il contatto sufficientemente duro per assegnare un calcio di rigore.

Szczesny frana sui piedi di un avversario

Tutto è accaduto verso la fine del primo tempo, con il Barcellona saldamente in vantaggio per 4-0 in una partita mai messa in discussione. Eppure, anche in una serata dove tutto stava girando per il verso giusto, Szczesny diventa oggetto delle feroci polemiche dei tifosi catalani che nel giro di cinque giorni hanno vissuto la stessa bruttissima scena: il portiere è uscito dalla porta per intercettare il pallone in maniera del tutto scoordinata ed è franato sui piedi di Hugo Duro buttandolo per terra in area di rigore, rischiando anche di farsi male al volto.

Un'azione pericolosissima, dato che l'ex Juve ha perso del tutto di vista il pallone andando direttamente sulle caviglie del giocatore del Valencia che poi ha protestato per chiedere un calcio di rigore. L'immagine è la fotocopia di quanto successo in Champions League contro il Benfica: appena cinque giorni fa Szczesny era andato a sbattere contro un avversario uscendo dai pali, regalando ai portoghesi un rigore preziosissimo.

Alla fine in quell'occasione il Barcellona era riuscito a chiudere una rimonta incredibile, ma la macchia del portiere aveva fatto tanto discutere. Anche questa sera il suo intervento horror non è costato niente al Barcellona, dato che dopo aver consultato il VAR l'arbitro ha deciso di non dare il rigore al Valencia, ma ancora una volta il polacco è stato al centro delle discussioni per la sua uscita disastrosa.