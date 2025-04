video suggerito

Altamirano muore dopo essersi scontrato col portiere in uscita: si rompe un'arteria cranica Il 21enne calciatore peruviano Helar Gonzales Altamirano ha perso la vita tragicamente mentre giocava: si è scontrato col portiere avversario in uscita, rompendosi un'arteria cranica.

A cura di Paolo Fiorenza

Una tragedia immane ha colpito il calcio peruviano: il 21enne Helar Gonzales Altamirano, giocatore del Real Titan NC, è morto due giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale a Moyobamba in seguito ad uno scontro col portiere del Defensor Nueva Cajamarca durante una partita di Copa Perù, che a dispetto del nome non è una coppa nazionale ma il quarto livello della piramide calcistica peruviana.

Lo scontro mortale tra Altamirano e il portiere avversario: il 21enne si rompe un'arteria cranica

Al momento dell'incidente, avvenuto al 71° minuto della partita giocatasi domenica scorsa, il risultato era di 1-1. Un lancio lungo da metà campo ha cercato l'inserimento in profondità di Altamirano, che si è fiondato sul pallone assieme a un difensore: entrambi sono stati anticipati dall'uscita alta del portiere, che ha completamente travolto Helar. Lo sfortunato calciatore guardava in alto la palla e non si è accorto che stava irrompendo su di lui il portiere avversario, il che ha reso ancora più devastante l'impatto.

Altamirano, con la maglia bianca, un attimo prima dello scontro che gli sarà fatale: ha gli occhi sul pallone

In seguito allo scontro, Altamirano è caduto pesantemente sul terreno di gioco e poiché non si muoveva, i compagni di squadra e gli avversari hanno immediatamente chiamato il personale medico e anche i vigili del fuoco presenti, per prestargli soccorso e poi trasportarlo al più vicino ospedale. Eliceo Gonzales Altamirano, fratello del calciatore, ha riferito che i medici che hanno provato invano a salvare Helar hanno confermato che la sua morte è stata causata dalla rottura di un'arteria cranica, dovuta al forte colpo subito.

Amici e compagni di squadra hanno chiesto un aiuto economico per sostenere la famiglia di Altamirano in questo momento disperato. La salma del calciatore è già stata riportata a casa, dove verrà celebrata una veglia funebre. "Riposa in pace amico – è il messaggio di cordoglio del Real Titan NC – Ti ricorderemo per il tuo amore per il calcio e per la tua famiglia. Ci lasci un grande dolore, tanta forza alla famiglia in questo momento così difficile, non siete soli, la famiglia Titan è con voi e la famiglia del calcio è con voi. Addio per semore Helar Gonzales Altamirano". La tragedia del giovane calciatore ha riaperto il dibattito sull'assistenza medica nei tornei calcistici delle divisioni inferiori del Perù.