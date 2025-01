video suggerito

Szczesny disastroso in Benfica-Barcellona di Champions: l’ex Juve regala due gol su tre agli avversari Wojciech Szczesny si rende protagonista di un primo tempo da incubo nel corso di Benfica-Barcellona di Champions. L’ex portiere della Juve regala due gol su tre agli avversari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Wojciech Szczesny fa un disastro nel primo tempo di Benfica-Barcellona. Il portiere polacco, che aveva chiuso la carriera alla Juventus per poi tornare sui suoi passi accettando la corta blaugrana, è stato protagonista in negativo con due errori che hanno consentito ai portoghesi di segnare due dei tre gol messi a segno nei primi 45 minuti. Dopo il vantaggio di Pavlidis e il pareggio di Lewandowski, Szczesny si è reso protagonista di un'uscita fuori tempo a centrocampo su un lancio lungo della difesa portoghese.

Il polacco arriva in ritardo, manca il pallone e colpisce Balde spalancando la porta al gol all’attaccante greco. Finita? Neanche per sogno. Passano solo pochi minuti dopo, e l'estremo difensore del Barcellona ha causato un rigore che ha consentito a Pavlidis di trasformarlo e mettere a referto la sua personalissima tripletta nel 3-1 che ha chiuso la prima frazione. Feroci le critiche sui social da parte dei tifosi catalani che hanno contestato molto la prestazione vista fino a questo momento dal portiere polacco che era all'esordio stagionale in Champions col Barcellona.

Incredibile quanto accaduto in occasione del secondo gol messo a segno da Pavlidis. Il lancio dalla difesa viene letto in anticipo da Szczesny che esce anche correttamente dai pali ma incredibilmente invece di colpire la palla prende in pieno il difensore Balde travolgendolo completamente. Il risultato è inevitabile, ovvero l'attaccante greco che si ritrova tutto solo con la porta vuota pronto ad appoggiare solo la palla in rete. Un'incredibile indecisione del polacco che condanna il Barcellona ad andare sotto di un gol dopo il pari di Lewandowski.

L'intervento sbagliato di Szczesny che ha causato il calcio di rigore per il Benfica

Szczesny però successivamente si ripete ancora. Questa volta l'uscita sbagliata arriva all'interno dell'area di rigore quando l'ex portiere della Juventus travolge un avversario sbagliando ancora il tempo. Il polacco manca completamente il pallone e travolge il giocatore del Benfica che finisce inevitabilmente a terra. Per l'arbitro è calcio di rigore che lo stesso Pavlidis si incarica di battere mettendo a segno una tripletta che mai si sarebbe sognato d segnare al Barcellona. Di certo per Szczesny, dopo soli 45 minuti, si tratta già di una serata storta.