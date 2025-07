Lamine Yamal ha assunto persone affette da nanismo come intrattenitori alla sua festa di compleanno

Polemiche per il compleanno di 18 anni di Lamine Yamal: persone affette da nanismo sono state assunte come intrattenitori e nelle scorse ore l’evento, diventato uno più chiacchierati dell’estate spagnola, è finito al centro di numerose critiche.

La festa di compleanno di Lamine Yamal è al centro di enormi polemiche in Spagna. Il forte calciatore del Barcellona ha festeggiato il suo 18°compleanno con un evento che è diventato uno più chiacchierati dell'estate spagnola ma sono piovute molte critiche perché l'ADEE ha denunciato l'uso di persone affette da nanismo per la festa.

Alla festa hanno partecipato ospiti illustri, tra cui streamer, influencer, compagni di squadra e cantanti del calibro di Bizarrap, Duki, Ozuna e Bad Gyal. Una situazione che sta facendo molto discutere e che ha creato polemiche molto dure.

@elchiringuitotv 🎵🎙️ ¡Lamine Yamal canta con Chimbala en su 18 cumpleaños! 🥳 El joven astro culé celebra su mayoría de edad por todo lo alto con el cantante dominicano. Via Tiktok ‘Chimbala'. ♬ sonido original – El Chiringuito TV

L'ADEE denuncia l'uso di persone affette da nanismo al compleanno di Lamine Yamal

Per il suo 18° compleanno Lamine Yamal, uno dei calciatori più forti del mondo e una delle stelle Barcellona, ha deciso di organizzare una festa speciale e non ha badato a spese. Tanti ospiti illustri del mondo del calcio e dello spettacolo che si sono intrattenute fino a tarda notte: questo non ha esentato Lamine Yamal dalle visite mediche di inizio stagione, visto che poche ore dopo il forte calciatore del Barça era allo Sports City per effettuare tutti i controlli in vista dell'inizio della preparazione.

L'Associazione delle persone con acondroplasia e altre displasie scheletriche con nanismo (Asociacion ADEE) ha pubblicato una nota ufficiale sui suoi profili social che ha generato molto clamore in tutto il paese ed è diventata virale: l'associazione sostiene che persone con nanismo siano state assunte come intrattenitori alla festa di Lamine Yamal e che verranno intraprese azioni legali nei confronti del calciatore spagnolo.

Questo il comunicato ufficiale: "L'Associazione delle persone affette da acondroplasia e altre displasie scheletriche con nanismo denuncia l'ingaggio di persone affette da nanismo come intrattenitori al festival di Lamine Yamal. Intraprenderemo azioni legali e sociali".

Gli ospiti della festa di compleanno di Lamine Yamal

Molti compagni di squadra del Barcellona come Gavi, Cubarsí, Fort e Balde sono rimasti con il loro amico fino a notte fonda, così come un altro ex giocatore del Barça come Joao Félix. Presenti anche Gerard Piqué e il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Nutrita la schiera di artisti come Bad Gyal, Lola Indigo, JC Reyes, Duki, Emilia Mermes, Luck RA, Quevedo, Nicky Nicole, Chimbala e il suo amico Morad. Presenti anche influencer come The Grefg e Ibai.