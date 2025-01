video suggerito

Retegui è inarrestabile: doppietta del bomber e l'Atalanta torna a vincere, Como battuto 2-1 L'Atalanta vince 2-1 a Como e si rilancia. I nerazzurri salgono a quota 46 punti grazie alla doppietta di Mateo Retegui, sempre più capocannoniere della Serie A.

A cura di Alessio Morra

L'Atalanta nel 2025 ancora non aveva vinto. Il primo successo in campionato lo ha ottenuto in casa del Como, che pure era passato in vantaggio con il solito Nico Paz. Gasperini fa festa con una doppietta di Retegui, sempre più capocannoniere della Serie A con 16 gol.

Il gol di Nico Paz, Como avanti

Nel primo tempo l'Atalanta viene totalmente annullata dal Como. Nemmeno un tiro in porta in 45 minuti. Il Como è messo bene in campo, Fabregas l'ha preparata benissimo, d'altronde all'andata ha vinto 3-1. Il Como passa alla mezz'ora con un gran gol di Nico Paz, che però dopo aver esultato subisce la beffa: annullato. Il VAR però dice che non c'è fuorigioco, gol buono, 1-0. Poco dopo ci prova pure da Cunha senza fortuna. Como avanti all'intervallo, ritmi molto alti, mentre l'Atalanta è sembrata giù.

Assist di Brescianini e pari di Retegui

Gasperini riparte con due cambi: Bellanova e de Ketaleare per Zappacosta e de Roon, uscito dopo una capocciata ricevuta da Perrone. Il Como ha due occasioni, ma il risultato resta immutato. L'arbitro ammonisce Lookman per un fallo che non ha fatto. Gasperini piazza altri due cambi: Ruggeri per Cuadrado, Brescianini per Scalvini. L'Atalanta cambia modulo, è a trazione super offensiva. E il gol arriva subito. Assist di Brescianini e gol magnifico di Retegui, capocannoniere con 15 gol in Serie A.

Assisti di Brescianini e doppietta di Retegui

Lookman segna al 68′, ma il nigeriano è in posizione leggermente irregolare. Gol annullato. Ma passa un solo minuto ed arriva il 2-1. Bis completo. Assist di Brescianini e gol di Retegui che prende il tempo ai centrali del Como e da buona posizione non può sbagliare. Doppietta per l'attaccante della nazionale.

Cutrone pareggia, ma è fuorigioco. All'80' i giochi sembra chiuderli in modo definitivo con de Ketelaere, che aveva fatto pochissimo e che insacca dopo un triplo rimpallo. Ma il belga in uno dei rimpalli tocca con il gomito. Il VAR annulla, si resta sull'1-2. Finale convulso, ma il punteggio non cambia. L'Atalanta vince 2-1 e si rimette all'inseguimento di Napoli e Inter.